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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 02:59
А куръер как быстро привозит карту после заявки? Сколько дней ждать? Можно ли в приложухе выбрать день и дату? А то сейчас живу не по прописке и не собираюсь светить два адреса левым банкам, хочу подгадать приезд когда точно буду.
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Slx
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Додано: Сер 08 лип, 2020 06:07
del
Востаннє редагувалось Flamingo
в Сер 08 лип, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Сер 08 лип, 2020 06:23
Slx написав:
А куръер как быстро привозит карту после заявки? Сколько дней ждать? Можно ли в приложухе выбрать день и дату? А то сейчас живу не по прописке и не собираюсь светить два адреса левым банкам, хочу подгадать приезд когда точно буду.
Да, в приложении можно и даже нужно указывать дату и адрес доставки. Я оформил в пятницу, указал доставку на следующий четверг (можно было выбрать и раньше на среду). В четверг в половину 11-го позвонила курьер, договорились, что оставит договор и карту в отделении, как я и хотел.
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Striker
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:09
Striker
Хорошая новость - на ГЛ подтвердили что с 1 августа О.Банку можно оформить владельцам КБО/КБВ
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:12
ukrprom2014
Придётся почти до сентября ждать Flamingo
А дата договора О.Банка - дата встречи с курьером в парке или могут быть варианты?
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Vorlon
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Додано: Сер 08 лип, 2020 10:16
давно не пользовал карту идеи, такой вопрос. Есть Card Blanche White с кред.лимитом, хочу сделать покупку в инете, магазин в европе, валюта евро. Идея берет процент за конвертацию по таким покупкам?
ап, почитал тарифы, берут 1% за конвертацию, блин.
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yoggik
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:01
Vorlon
прошу прощения что ввел в заблуждение - писал рано утром и ошибся веткой.
Мой опыт касался "Спорта". А на О.банку я пока не претендую потому как КБО юзаю.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:03
Flamingo написав:
А на О.банку я не претендую потому как КБО юзаю.
А разве одно другому мешает?
Я вот претендую
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Vorlon
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Додано: Сер 08 лип, 2020 11:04
Vorlon написав: Flamingo написав:
А на О.банку я не претендую потому как КБО юзаю.
А разве одно другому мешает?
Я вот претендую
Ну так 1 серпня ще не настало
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Сер 08 лип, 2020 22:39
Так кто подскажет про дату договора О.Банка - это дата встречи с курьером или могут быть варианты?
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Vorlon
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