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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1833183418351836

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:55

Re: Идея Банк

Vorlon написав:Так кто подскажет про дату договора О.Банка - это дата встречи с курьером или могут быть варианты?
Дата договору, це дата погодження картки. 24 оформив в додатку, 25 приніс кур'єр. всі документт підписував 24м числом. В додатку стоїть погашення до 24 числа
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 23:00

  Vorlon написав:Так кто подскажет про дату договора О.Банка - это дата встречи с курьером или могут быть варианты?

Оформил 26-го, получил 2-го, дата в договоре 1-е. Заказывал на 2-е.
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Striker
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:57

  Vorlon написав:
  Flamingo написав:А на О.банку я не претендую потому как КБО юзаю.

А разве одно другому мешает? ;) Я вот претендую :)

Хм... Я тоже думал, как Flamingo, т.к. есть и КБО, и Нью Кард от Укрсиба. А теперь вот задумался: можно ли какую-то из этих карт (КБО или О.кард) использовать для хранения своих средств под %?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:03

  Искатель написав:О.кард) использовать для хранения своих средств под %

Можно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:05

  Rimlyanin1 написав:Дата договору, це дата погодження картки.
  Striker написав:Оформил 26-го, получил 2-го, дата в договоре 1-е.

Противоречие, однако! :( У кого ещё какой опыт? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:19

  Vorlon написав:
  Rimlyanin1 написав:Дата договору, це дата погодження картки.
  Striker написав:Оформил 26-го, получил 2-го, дата в договоре 1-е.

Противоречие, однако! :( У кого ещё какой опыт? :roll:


А тут разве не все что после 25-го первым числом идет?
Aps
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