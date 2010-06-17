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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 лип, 2020 22:55
Vorlon написав:Так кто подскажет про дату договора О.Банка - это дата встречи с курьером или могут быть варианты?
Дата договору, це дата погодження картки. 24 оформив в додатку, 25 приніс кур'єр. всі документт підписував 24м числом. В додатку стоїть погашення до 24 числа
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Додано: Сер 08 лип, 2020 23:00
Vorlon написав:
Так кто подскажет про дату договора О.Банка - это дата встречи с курьером или могут быть варианты?
Оформил 26-го, получил 2-го, дата в договоре 1-е. Заказывал на 2-е.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 12:57
Vorlon написав: Flamingo написав:
А на О.банку я не претендую потому как КБО юзаю.
А разве одно другому мешает?
Я вот претендую
Хм... Я тоже думал, как Flamingo, т.к. есть и КБО, и Нью Кард от Укрсиба. А теперь вот задумался: можно ли какую-то из этих карт (КБО или О.кард) использовать для хранения своих средств под %?
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Додано: Чет 09 лип, 2020 13:03
Искатель написав:
О.кард) использовать для хранения своих средств под %
Можно.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 13:05
Rimlyanin1 написав:
Дата договору, це дата погодження картки.
Striker написав:
Оформил 26-го, получил 2-го, дата в договоре 1-е.
Противоречие, однако!
У кого ещё какой опыт?
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Додано: Чет 09 лип, 2020 13:19
Vorlon написав: Rimlyanin1 написав:
Дата договору, це дата погодження картки.
Striker написав:
Оформил 26-го, получил 2-го, дата в договоре 1-е.
Противоречие, однако!
У кого ещё какой опыт?
А тут разве не все что после 25-го первым числом идет?
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