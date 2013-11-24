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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:07
Искатель написав:
Какой сейчас процент на остаток по О.кард?
12% на минимальный постоянный остаток по карте в течение месяца и 6% на остаток свыше.
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Vorlon
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:08
Искатель написав:
А можно уточнить:
1. Какой сейчас процент на остаток по О.кард?
2. Вытаскивать сторонними сервисами (Моно,ПУМБ, Форвард) - комиссии не будет?
1. Не поверите, но можно на сайте банка посмотреть - 6%/12%, https://obank.com.ua/sites/default/file ... fObank.pdf
.
2. Зависит от того, сколько месяцев у Вас карта и сколько Вы потратили в предыдущем месяце. Будет либо бесплатно, либо 0,5%. Детали опять же можно посмотреть на сайте https://obank.com.ua/sites/default/file ... fObank.pdf
.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:19
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