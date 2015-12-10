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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1834183518361837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:07

  Искатель написав:Какой сейчас процент на остаток по О.кард?

12% на минимальный постоянный остаток по карте в течение месяца и 6% на остаток свыше.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:08

Re: Идея Банк

  Искатель написав:А можно уточнить:
1. Какой сейчас процент на остаток по О.кард?
2. Вытаскивать сторонними сервисами (Моно,ПУМБ, Форвард) - комиссии не будет?

1. Не поверите, но можно на сайте банка посмотреть - 6%/12%, https://obank.com.ua/sites/default/file ... fObank.pdf.
2. Зависит от того, сколько месяцев у Вас карта и сколько Вы потратили в предыдущем месяце. Будет либо бесплатно, либо 0,5%. Детали опять же можно посмотреть на сайте https://obank.com.ua/sites/default/file ... fObank.pdf.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк, 12% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > карта А-Банка
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:19

Re: Идея Банк

Щось хлібчика немає досі.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:14

  ingtrans написав:
  Искатель написав:А можно уточнить:
1. Какой сейчас процент на остаток по О.кард?
2. Вытаскивать сторонними сервисами (Моно,ПУМБ, Форвард) - комиссии не будет?

1. Не поверите, но можно на сайте банка посмотреть - 6%/12%, https://obank.com.ua/sites/default/file ... fObank.pdf.
2. Зависит от того, сколько месяцев у Вас карта и сколько Вы потратили в предыдущем месяце. Будет либо бесплатно, либо 0,5%. Детали опять же можно посмотреть на сайте https://obank.com.ua/sites/default/file ... fObank.pdf.

Знаю, что можно посмотреть, но сам всегда отвечаю спрашивающим и надеюсь, что и мне простят мою лень.
А если вообще не тратить (т.е. использовать карту чисто для хранения под 12%), будет комиссия?
И ... минимальный остаток, мне не очень нравится это понятие. Это что, один день в месяц будет остаток меньше, и весь месяц коту под хвост? Не... такое счастье мне точно не нужно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:35

  Кочевник написав:Щось хлібчика немає досі.

Нарахували зарплату.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:54

  Кочевник написав:
  Кочевник написав:Щось хлібчика немає досі.

Нарахували зарплату.

Причем криво как-то нарахували :evil:
Я так понимаю, шо возврат левых 45грн (страх и абонка) провелся не как сторно, а как обычное погашение задолженности, поэтому пеня продолжает насчитываться :evil:
Похоже нуна опять вызванивать этих идей-отофф :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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