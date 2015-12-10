Идея Банк
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:07
Искатель написав:
Какой сейчас процент на остаток по О.кард?
12% на минимальный постоянный остаток по карте в течение месяца и 6% на остаток свыше.
Vorlon
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:08
Искатель написав:
А можно уточнить:
1. Какой сейчас процент на остаток по О.кард?
2. Вытаскивать сторонними сервисами (Моно,ПУМБ, Форвард) - комиссии не будет?
1. Не поверите, но можно на сайте банка посмотреть - 6%/12%,
https://obank.com.ua/sites/default/file ... fObank.pdf
.
2. Зависит от того, сколько месяцев у Вас карта и сколько Вы потратили в предыдущем месяце. Будет либо бесплатно, либо 0,5%. Детали опять же можно посмотреть на сайте
https://obank.com.ua/sites/default/file ... fObank.pdf
.
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ingtrans
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:19
Щось хлібчика немає досі.
Кочевник
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:14
Знаю, что можно посмотреть, но сам всегда отвечаю спрашивающим и надеюсь, что и мне простят мою лень.
А если вообще не тратить (т.е. использовать карту чисто для хранения под 12%), будет комиссия?
И ... минимальный остаток, мне не очень нравится это понятие. Это что, один день в месяц будет остаток меньше, и весь месяц коту под хвост? Не... такое счастье мне точно не нужно.
Искатель
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4
4
Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:35
Кочевник написав:
Щось хлібчика немає досі.
Нарахували зарплату.
Кочевник
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 15:54
Кочевник написав: Кочевник написав:
Щось хлібчика немає досі.
Нарахували зарплату.
Причем криво как-то нарахували
Я так понимаю, шо возврат левых 45грн (страх и абонка) провелся не как сторно, а как обычное погашение задолженности, поэтому пеня продолжает насчитываться
Похоже нуна опять вызванивать этих идей-отофф
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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2
Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:27
Прийшла зарплата
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miltador
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 16:59
Искатель написав:
А если вообще не тратить (т.е. использовать карту чисто для хранения под 12%), будет комиссия?
Будет начиная с пятого месяца.
Искатель написав:
И ... минимальный остаток, мне не очень нравится это понятие. Это что, один день в месяц будет остаток меньше, и весь месяц коту под хвост? Не... такое счастье мне точно не нужно.
Будет 6% на сумму сверх минимального остатка.
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ingtrans
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 18:40
Начисления в О.Карте как и во всех банках (по проводкам) или как в моне и привате (по уведомлению)?
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Slx
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П'ят 10 лип, 2020 15:26 justit