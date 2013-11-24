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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:43
clientage написав: Кочевник написав: Кочевник написав:
Щось хлібчика немає досі.
Нарахували зарплату.
Причем криво как-то нарахували
Я так понимаю, шо возврат левых 45грн (страх и абонка) провелся не как сторно, а как обычное погашение задолженности, поэтому пеня продолжает насчитываться
Похоже нуна опять вызванивать этих идей-отофф
Мені всьо чотко. Хоча коміс нарахували 30-го, я 30-го закинув 25 грн відразу.
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Кочевник
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