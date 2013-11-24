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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1835183618371838

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:43

  clientage написав:
  Кочевник написав:
  Кочевник написав:Щось хлібчика немає досі.

Нарахували зарплату.

Причем криво как-то нарахували :evil:
Я так понимаю, шо возврат левых 45грн (страх и абонка) провелся не как сторно, а как обычное погашение задолженности, поэтому пеня продолжает насчитываться :evil:
Похоже нуна опять вызванивать этих идей-отофф :evil:

Мені всьо чотко. Хоча коміс нарахували 30-го, я 30-го закинув 25 грн відразу.
Кочевник
 
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  #<1 ... 1835183618371838
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