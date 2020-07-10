Причем криво как-то нарахували Я так понимаю, шо возврат левых 45грн (страх и абонка) провелся не как сторно, а как обычное погашение задолженности, поэтому пеня продолжает насчитываться Похоже нуна опять вызванивать этих идей-отофф
Мені всьо чотко. Хоча коміс нарахували 30-го, я 30-го закинув 25 грн відразу.
clientage написав:Причем криво как-то нарахували Я так понимаю, шо возврат левых 45грн (страх и абонка) провелся не как сторно, а как обычное погашение задолженности, поэтому пеня продолжает насчитываться Похоже нуна опять вызванивать этих идей-отофф
Мені всьо чотко. Хоча коміс нарахували 30-го, я 30-го закинув 25 грн відразу.
Я до речі також перебдив і не дочікуючись повернення все обнулив, щоб % не накапував, так що з поверненням (страх и абонка) КБО зайшло в +. Закінчився депо і зараз світить ніби під 10% на поточному 12 міс, якого всі колись боялись.
Але зараз цих 10% більше ніж ідея пропонує по строковим.
Я в принципі в будь якому випадку збираюсь забирати, але цікаво чи до понеділка ставка не зміниться ?