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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1835183618371838

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 21:43

  clientage написав:
  Кочевник написав:
  Кочевник написав:Щось хлібчика немає досі.

Нарахували зарплату.

Причем криво как-то нарахували :evil:
Я так понимаю, шо возврат левых 45грн (страх и абонка) провелся не как сторно, а как обычное погашение задолженности, поэтому пеня продолжает насчитываться :evil:
Похоже нуна опять вызванивать этих идей-отофф :evil:

Мені всьо чотко. Хоча коміс нарахували 30-го, я 30-го закинув 25 грн відразу.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 10:32

Хм. Ни в каком ИБ не отображается ни список операций ни выписка
Идея хамит, аднака :)
КБ шоли мой пересчитывают :D :D
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:37

  Кочевник написав:
  clientage написав:Причем криво как-то нарахували :evil:
Я так понимаю, шо возврат левых 45грн (страх и абонка) провелся не как сторно, а как обычное погашение задолженности, поэтому пеня продолжает насчитываться :evil:
Похоже нуна опять вызванивать этих идей-отофф :evil:

Мені всьо чотко. Хоча коміс нарахували 30-го, я 30-го закинув 25 грн відразу.


Я до речі також перебдив і не дочікуючись повернення все обнулив, щоб % не накапував, так що з поверненням (страх и абонка) КБО зайшло в +.
Закінчився депо і зараз світить ніби під 10% на поточному 12 міс, якого всі колись боялись.

Але зараз цих 10% більше ніж ідея пропонує по строковим.Зображення

Я в принципі в будь якому випадку збираюсь забирати, але цікаво чи до понеділка ставка не зміниться :mrgreen: ?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:41

Ой+
як це вийшло, пише 12 міс депозит, а по факту 24?
http://prntscr.com/tfstlh
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 11:59

greenozon Ну та стандартно для ідеї "12 Місяців + 12 Місяців" Перших 12 міс гарний %, тоді типа далі під 10%, але можна забирати. Але думаю, що на понеділок поміняють % на актуальний. Вагаюсь чи вже типа розривати, чи якщо не розірвати не треба буде до відділку шпарити.
До речі, вчора по 18-ій дзвінок з відділення з нагадуванням про закінчення.
Жаль, що % так понизили, а то і далі би юзав.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлень: 3520
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 18:51

  Ой+ написав:
  Кочевник написав:
  clientage написав:Причем криво как-то нарахували :evil:
Я так понимаю, шо возврат левых 45грн (страх и абонка) провелся не как сторно, а как обычное погашение задолженности, поэтому пеня продолжает насчитываться :evil:
Похоже нуна опять вызванивать этих идей-отофф :evil:

Мені всьо чотко. Хоча коміс нарахували 30-го, я 30-го закинув 25 грн відразу.


Я до речі також перебдив і не дочікуючись повернення все обнулив, щоб % не накапував, так що з поверненням (страх и абонка) КБО зайшло в +.
Закінчився депо і зараз світить ніби під 10% на поточному 12 міс, якого всі колись боялись.

Але зараз цих 10% більше ніж ідея пропонує по строковим.Зображення

Я в принципі в будь якому випадку збираюсь забирати, але цікаво чи до понеділка ставка не зміниться :mrgreen: ?

Приват только сверх Фонда готов долить
Параметри вкладу:
-Назва: «Стандарт» строковий на 12 міс.
-Ставка: 10% річних.
-Термiн: 12 місяців
-Запланована сума вкладу: 251 000.00 UAH
-Внесення коштів: Готівкою
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 07:55

Re: Идея Банк

  Ой+ написав:Жаль, що % так понизили, а то і далі би юзав.


никогда за идеей не жалел, всегда были ставки ниже , чем у других + в моем случаем получение %% было кеды=банк.
сейчас Форвард принимает под 13 , так сказать - банк невставаясдивана
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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