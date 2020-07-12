Причем криво как-то нарахували Я так понимаю, шо возврат левых 45грн (страх и абонка) провелся не как сторно, а как обычное погашение задолженности, поэтому пеня продолжает насчитываться Похоже нуна опять вызванивать этих идей-отофф
Мені всьо чотко. Хоча коміс нарахували 30-го, я 30-го закинув 25 грн відразу.
clientage написав:Причем криво как-то нарахували Я так понимаю, шо возврат левых 45грн (страх и абонка) провелся не как сторно, а как обычное погашение задолженности, поэтому пеня продолжает насчитываться Похоже нуна опять вызванивать этих идей-отофф
Мені всьо чотко. Хоча коміс нарахували 30-го, я 30-го закинув 25 грн відразу.
Я до речі також перебдив і не дочікуючись повернення все обнулив, щоб % не накапував, так що з поверненням (страх и абонка) КБО зайшло в +. Закінчився депо і зараз світить ніби під 10% на поточному 12 міс, якого всі колись боялись.
Але зараз цих 10% більше ніж ідея пропонує по строковим.
Я в принципі в будь якому випадку збираюсь забирати, але цікаво чи до понеділка ставка не зміниться ?
greenozon Ну та стандартно для ідеї "12 Місяців + 12 Місяців" Перших 12 міс гарний %, тоді типа далі під 10%, але можна забирати. Але думаю, що на понеділок поміняють % на актуальний. Вагаюсь чи вже типа розривати, чи якщо не розірвати не треба буде до відділку шпарити. До речі, вчора по 18-ій дзвінок з відділення з нагадуванням про закінчення. Жаль, що % так понизили, а то і далі би юзав.
clientage написав:Причем криво как-то нарахували Я так понимаю, шо возврат левых 45грн (страх и абонка) провелся не как сторно, а как обычное погашение задолженности, поэтому пеня продолжает насчитываться Похоже нуна опять вызванивать этих идей-отофф
Мені всьо чотко. Хоча коміс нарахували 30-го, я 30-го закинув 25 грн відразу.
Я до речі також перебдив і не дочікуючись повернення все обнулив, щоб % не накапував, так що з поверненням (страх и абонка) КБО зайшло в +. Закінчився депо і зараз світить ніби під 10% на поточному 12 міс, якого всі колись боялись.
Але зараз цих 10% більше ніж ідея пропонує по строковим.
Я в принципі в будь якому випадку збираюсь забирати, але цікаво чи до понеділка ставка не зміниться ?
Приват только сверх Фонда готов долить Параметри вкладу: -Назва: «Стандарт» строковий на 12 міс. -Ставка: 10% річних. -Термiн: 12 місяців -Запланована сума вкладу: 251 000.00 UAH -Внесення коштів: Готівкою