Додано: Суб 11 лип, 2020 11:59

greenozon Ну та стандартно для ідеї "12 Місяців + 12 Місяців" Перших 12 міс гарний %, тоді типа далі під 10%, але можна забирати. Але думаю, що на понеділок поміняють % на актуальний. Вагаюсь чи вже типа розривати, чи якщо не розірвати не треба буде до відділку шпарити.

До речі, вчора по 18-ій дзвінок з відділення з нагадуванням про закінчення.

Жаль, що % так понизили, а то і далі би юзав.

Не так добре з грошима, як погано без них.