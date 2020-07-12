RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1836183718381839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:15

Re: Идея Банк

  Goodman написав:никогда за идеей не жалел, всегда были ставки ниже , чем у других + в моем случаем получение %% было кеды=банк.
сейчас Форвард принимает под 13 , так сказать - банк невставаясдивана


17,75% зі щомісячною виплатою це було нормально, зараз 10% малувато і то це по старому договору, нові варіанти то ще менше. Колись в Ідеї отримував вельми конкурентні %, та ще і були стовбці з практично необмеженим поповненням, що ставало в нагоді. Зараз також вже нема. % та і тіло тягав альфою не раз без проблем.
Забрав сьогодні і по збігу обставин, підхожу до відділення якраз дзвонять пропонують кредит готівкою під 15% + щомісячний коміс + страховка. Якщо разом порахувати, то ті ж 50% виходить. Варто би було якось банки зобов'язати всі платежі клієнта обє'днувати і називати зразу кінцевий %, бо так це все дуже подібно на розводку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3523
З нами з: 19.04.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:22

  Ой+ написав:
  Goodman написав:никогда за идеей не жалел, всегда были ставки ниже , чем у других + в моем случаем получение %% было кеды=банк.
сейчас Форвард принимает под 13 , так сказать - банк невставаясдивана


17,75% зі щомісячною виплатою це було нормально, зараз 10% малувато і то це по старому договору, нові варіанти то ще менше. Колись в Ідеї отримував вельми конкурентні %, та ще і були стовбці з практично необмеженим поповненням, що ставало в нагоді. Зараз також вже нема. % та і тіло тягав альфою не раз без проблем.
Забрав сьогодні і по збігу обставин, підхожу до відділення якраз дзвонять пропонують кредит готівкою під 15% + щомісячний коміс + страховка. Якщо разом порахувати, то ті ж 50% виходить. Варто би було якось банки зобов'язати всі платежі клієнта обє'днувати і називати зразу кінцевий %, бо так це все дуже подібно на розводку.

А проценты по депозиту ? Ставка = 9% , далее минус ндфл и минус военный сбор и с 9% выходит 7,245% ,если 8% ,то чистыми 6,44 , если 7% ,то чистыми 5,635 и в Авале сейчас по универсальному при 6% будет итого 4,83 . Напомню в почившем Михайловском было на бессрочном 23% и это чистыми . Вообщем проценты по депозитам загоняют клиентов в валюту или железобетон и аренду
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12248
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:11

Re: Идея Банк

  sens написав:Вообщем проценты по депозитам загоняют клиентов в валюту или железобетон и аренду


В мене 26 років більш менш задовільного використання депозитів, але сьогодні також пішов за валютою. А про те як ще заробити більш менш пасивно також думка ширяє. Є ще до кінця року стовбчики для поповнення та безподатковий до березня. Ну а далі такий %, що може дуже імовірно бути нижчим за інфляцію, має стимулювати спалах підприємницької активності. А був момент підприємці навпаки згортали бізнес і ставали рантьє.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3523
З нами з: 19.04.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1836183718381839
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, maxim2014, ramaz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8760, 8761, 8762
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
87618 10278499
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лип, 2020 21:38
ruvex
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 698, 699, 700
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
6997 1603188
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лип, 2020 20:42
clientage
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4163, 4164, 4165
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41648 5041367
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 лип, 2020 19:55
Boundless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.