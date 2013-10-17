Goodman написав:никогда за идеей не жалел, всегда были ставки ниже , чем у других + в моем случаем получение %% было кеды=банк. сейчас Форвард принимает под 13 , так сказать - банк невставаясдивана
17,75% зі щомісячною виплатою це було нормально, зараз 10% малувато і то це по старому договору, нові варіанти то ще менше. Колись в Ідеї отримував вельми конкурентні %, та ще і були стовбці з практично необмеженим поповненням, що ставало в нагоді. Зараз також вже нема. % та і тіло тягав альфою не раз без проблем. Забрав сьогодні і по збігу обставин, підхожу до відділення якраз дзвонять пропонують кредит готівкою під 15% + щомісячний коміс + страховка. Якщо разом порахувати, то ті ж 50% виходить. Варто би було якось банки зобов'язати всі платежі клієнта обє'днувати і називати зразу кінцевий %, бо так це все дуже подібно на розводку.
Goodman написав:никогда за идеей не жалел, всегда были ставки ниже , чем у других + в моем случаем получение %% было кеды=банк. сейчас Форвард принимает под 13 , так сказать - банк невставаясдивана
17,75% зі щомісячною виплатою це було нормально, зараз 10% малувато і то це по старому договору, нові варіанти то ще менше. Колись в Ідеї отримував вельми конкурентні %, та ще і були стовбці з практично необмеженим поповненням, що ставало в нагоді. Зараз також вже нема. % та і тіло тягав альфою не раз без проблем. Забрав сьогодні і по збігу обставин, підхожу до відділення якраз дзвонять пропонують кредит готівкою під 15% + щомісячний коміс + страховка. Якщо разом порахувати, то ті ж 50% виходить. Варто би було якось банки зобов'язати всі платежі клієнта обє'днувати і називати зразу кінцевий %, бо так це все дуже подібно на розводку.
А проценты по депозиту ? Ставка = 9% , далее минус ндфл и минус военный сбор и с 9% выходит 7,245% ,если 8% ,то чистыми 6,44 , если 7% ,то чистыми 5,635 и в Авале сейчас по универсальному при 6% будет итого 4,83 . Напомню в почившем Михайловском было на бессрочном 23% и это чистыми . Вообщем проценты по депозитам загоняют клиентов в валюту или железобетон и аренду
sens написав:Вообщем проценты по депозитам загоняют клиентов в валюту или железобетон и аренду
В мене 26 років більш менш задовільного використання депозитів, але сьогодні також пішов за валютою. А про те як ще заробити більш менш пасивно також думка ширяє. Є ще до кінця року стовбчики для поповнення та безподатковий до березня. Ну а далі такий %, що може дуже імовірно бути нижчим за інфляцію, має стимулювати спалах підприємницької активності. А був момент підприємці навпаки згортали бізнес і ставали рантьє.