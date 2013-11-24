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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1837183818391840>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:15

Re: Идея Банк

  Goodman написав:никогда за идеей не жалел, всегда были ставки ниже , чем у других + в моем случаем получение %% было кеды=банк.
сейчас Форвард принимает под 13 , так сказать - банк невставаясдивана


17,75% зі щомісячною виплатою це було нормально, зараз 10% малувато і то це по старому договору, нові варіанти то ще менше. Колись в Ідеї отримував вельми конкурентні %, та ще і були стовбці з практично необмеженим поповненням, що ставало в нагоді. Зараз також вже нема. % та і тіло тягав альфою не раз без проблем.
Забрав сьогодні і по збігу обставин, підхожу до відділення якраз дзвонять пропонують кредит готівкою під 15% + щомісячний коміс + страховка. Якщо разом порахувати, то ті ж 50% виходить. Варто би було якось банки зобов'язати всі платежі клієнта обє'днувати і називати зразу кінцевий %, бо так це все дуже подібно на розводку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 20:22

  Ой+ написав:
  Goodman написав:никогда за идеей не жалел, всегда были ставки ниже , чем у других + в моем случаем получение %% было кеды=банк.
сейчас Форвард принимает под 13 , так сказать - банк невставаясдивана


17,75% зі щомісячною виплатою це було нормально, зараз 10% малувато і то це по старому договору, нові варіанти то ще менше. Колись в Ідеї отримував вельми конкурентні %, та ще і були стовбці з практично необмеженим поповненням, що ставало в нагоді. Зараз також вже нема. % та і тіло тягав альфою не раз без проблем.
Забрав сьогодні і по збігу обставин, підхожу до відділення якраз дзвонять пропонують кредит готівкою під 15% + щомісячний коміс + страховка. Якщо разом порахувати, то ті ж 50% виходить. Варто би було якось банки зобов'язати всі платежі клієнта обє'днувати і називати зразу кінцевий %, бо так це все дуже подібно на розводку.

А проценты по депозиту ? Ставка = 9% , далее минус ндфл и минус военный сбор и с 9% выходит 7,245% ,если 8% ,то чистыми 6,44 , если 7% ,то чистыми 5,635 и в Авале сейчас по универсальному при 6% будет итого 4,83 . Напомню в почившем Михайловском было на бессрочном 23% и это чистыми . Вообщем проценты по депозитам загоняют клиентов в валюту или железобетон и аренду
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 13 лип, 2020 21:11

Re: Идея Банк

  sens написав:Вообщем проценты по депозитам загоняют клиентов в валюту или железобетон и аренду


В мене 26 років більш менш задовільного використання депозитів, але сьогодні також пішов за валютою. А про те як ще заробити більш менш пасивно також думка ширяє. Є ще до кінця року стовбчики для поповнення та безподатковий до березня. Ну а далі такий %, що може дуже імовірно бути нижчим за інфляцію, має стимулювати спалах підприємницької активності. А був момент підприємці навпаки згортали бізнес і ставали рантьє.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 09:51

Re: Идея Банк

  Ой+ написав:має стимулювати спалах підприємницької активності.

Взять у МВФ по 7%, а у своего нарида по 1%...
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:35

Re: Идея Банк

Напомните, когда обычно по Ньюкарду КБ выплачивают?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 12:36

  Amid написав:Напомните, когда обычно по Ньюкарду КБ выплачивают?

ньюкард это в укрсибе - 16 числа. Здесь кард бланш онлайн или о. карта - 10 числа.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лип, 2020 22:06

А що з банкінгом?
Історії операцій немає, депозити не дає поповнити :(

Це у всіх таке?
bor
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 07:58

  bor написав:А що з банкінгом?
Історії операцій немає, депозити не дає поповнити :(

Це у всіх таке?

ВЧора прийшла СМС шо старий кредодайрект закривають 15.07.20. :(
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 08:08

  Ой+ написав:Ну а далі такий %, що може дуже імовірно бути нижчим за інфляцію, має стимулювати спалах підприємницької активності.


Если под "спалахом підприємницької активності" вы понимаете сворачивание бизнеса и предпринимательской деятельности, уход бизнеса из страны и рост безработицы, то да.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:19

  Квесторе_поверніться написав:
  bor написав:А що з банкінгом?
Історії операцій немає, депозити не дає поповнити :(

Це у всіх таке?

ВЧора прийшла СМС шо старий кредодайрект закривають 15.07.20. :(

Ну т.е. боль-мень нормальной выписки уже никада не видать :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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