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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 09:35
clientage
Скорее наоборот, небось чтото допилили.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:55
Квесторе_поверніться
так то кредо
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bor
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:12
bor написав:Квесторе_поверніться
так то кредо
дірект
Винен...перепутав гілку.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:38
Квесторе_поверніться написав: bor написав:Квесторе_поверніться
так то кредо
дірект
Винен...перепутав гілку.
фу тыы, а я уже ссыль на старый ещё поляцкий ИБ Идеи прибил
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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1
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Додано: Чет 16 лип, 2020 12:06
Схоже вже все ок. Пофіксили.
Історія є і поповнює нормально.
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bor
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