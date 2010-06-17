Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лип, 2020 09:35
clientage Скорее наоборот, небось чтото допилили.
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ukrprom2014
Повідомлень: 1827
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 116 раз.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 10:55
Квесторе_поверніться
так то
кредо
дірект
bor
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Подякували: 16 раз.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:12
bor написав: Квесторе_поверніться
так то
кредо
дірект
Винен...перепутав гілку.
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Квесторе_поверніться
Повідомлень: 34109
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1705 раз.
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Додано: Чет 16 лип, 2020 11:38
Квесторе_поверніться написав: bor написав: Квесторе_поверніться
так то
кредо
дірект
Винен...перепутав гілку.
фу тыы, а я уже ссыль на старый ещё поляцкий ИБ Идеи прибил
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
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З нами з: 08.12.07
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2
Додано: Чет 16 лип, 2020 12:06
Схоже вже все ок. Пофіксили.
Історія є і поповнює нормально.
bor
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 07:21
clientage написав:
фу тыы, а я уже ссыль на старый ещё поляцкий ИБ Идеи прибил
Цю?
https://ideaonline.ua/Pages/Security/LogOn.aspx
?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 34109
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1705 раз.
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Додано: П'ят 17 лип, 2020 07:51
Агаа. Вертаємо взад, ще попрацює )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 31945
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2540 раз.
Подякували: 3723 раз.
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2
Додано: Суб 18 лип, 2020 15:29
Сайт банку чогось не відкривається.
Чотири кружальця крутяться і все.
ricardo
Повідомлень: 564
З нами з: 20.03.09
Подякував: 320 раз.
Подякували: 45 раз.
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Додано: Суб 18 лип, 2020 22:32
ricardo спробуйте інший бровзер
greenozon
Повідомлень: 9009
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 589 раз.
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Додано: Нед 19 лип, 2020 10:53
greenozon написав: ricardo
спробуйте інший бровзер
Дякую. З телефону відкривається.
ricardo
Повідомлень: 564
З нами з: 20.03.09
Подякував: 320 раз.
Подякували: 45 раз.
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