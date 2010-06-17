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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1837183818391840

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 09:35

clientage
Скорее наоборот, небось чтото допилили.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 10:55

Квесторе_поверніться
так то кредодірект :)
bor
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:12

  bor написав:Квесторе_поверніться
так то кредодірект :)

Винен...перепутав гілку. :oops:
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 11:38

  Квесторе_поверніться написав:
  bor написав:Квесторе_поверніться
так то кредодірект :)

Винен...перепутав гілку. :oops:

фу тыы, а я уже ссыль на старый ещё поляцкий ИБ Идеи прибил :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лип, 2020 12:06

Схоже вже все ок. Пофіксили.

Історія є і поповнює нормально.
bor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 07:21

Re: Идея Банк

  clientage написав:фу тыы, а я уже ссыль на старый ещё поляцкий ИБ Идеи прибил

Цю?
https://ideaonline.ua/Pages/Security/LogOn.aspx?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34109
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лип, 2020 07:51

Агаа. Вертаємо взад, ще попрацює )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 15:29

Re: Идея Банк

Сайт банку чогось не відкривається.
Чотири кружальця крутяться і все.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 18 лип, 2020 22:32

ricardo
спробуйте інший бровзер
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 19 лип, 2020 10:53

  greenozon написав:ricardo
спробуйте інший бровзер

Дякую. З телефону відкривається.
ricardo
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Подякував: 320 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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  #<1 ... 1837183818391840
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