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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1838183918401841

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:24

Нове оновлення мобільного О-Банку - "Діючі клієнти Ідея Банку зможуть оформити кредитну картку "О.Картка" та користуватися всіма її перевагами"
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:48

  nickvp написав:Нове оновлення мобільного О-Банку - "Діючі клієнти Ідея Банку зможуть оформити кредитну картку "О.Картка" та користуватися всіма її перевагами"

Шож, попробуем!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:54

Re: Идея Банк

Теж помітив оновлення...хто знає наявність КБО не виключає О.Карту впринципі?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 10:58

t-step
По идее не должно - в банке ведь можно иметь 2 разных кредитных карты.

  ukrprom2014 написав:Шож, попробуем!

Ну пишите - у кого какой опыт получится (процедура заявки, лимит, доставка и получение, дата договора) :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:05

  Vorlon написав:t-step
По идее не должно - в банке ведь можно иметь 2 разных кредитных карты.

  ukrprom2014 написав:Шож, попробуем!

Ну пишите - у кого какой опыт получится (процедура заявки, лимит, доставка и получение, дата договора) :)

"Застосунок не доступний з технічних причин" :mrgreen:
І поповнення через Мастерпас не працюває взагалі :D
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:11

  Vorlon написав:Ну пишите - у кого какой опыт получится (процедура заявки, лимит, доставка и получение, дата договора) :)

Немного предсказуемо
Зображення
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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