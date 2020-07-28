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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 10:24
Нове оновлення мобільного О-Банку - "Діючі клієнти Ідея Банку зможуть оформити кредитну картку "О.Картка" та користуватися всіма її перевагами"
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nickvp
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:48
nickvp написав:
Нове оновлення мобільного О-Банку - "Діючі клієнти Ідея Банку зможуть оформити кредитну картку "О.Картка" та користуватися всіма її перевагами"
Шож, попробуем!
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ukrprom2014
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:54
Теж помітив оновлення...хто знає наявність КБО не виключає О.Карту впринципі?
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t-step
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Додано: Сер 29 лип, 2020 10:58
t-step
По идее не должно - в банке ведь можно иметь 2 разных кредитных карты.
ukrprom2014 написав:
Шож, попробуем!
Ну пишите - у кого какой опыт получится (процедура заявки, лимит, доставка и получение, дата договора)
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Vorlon
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Додано: Сер 29 лип, 2020 11:05
Vorlon написав:t-step
По идее не должно - в банке ведь можно иметь 2 разных кредитных карты.
ukrprom2014 написав:
Шож, попробуем!
Ну пишите - у кого какой опыт получится (процедура заявки, лимит, доставка и получение, дата договора)
"Застосунок не доступний з технічних причин"
І поповнення через Мастерпас не працюває взагалі
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ramzes4
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Додано: Сер 29 лип, 2020 11:13
Офлайная онлайн-регистрация -- супер изобрЕтенье идей-отофф
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 29 лип, 2020 11:15
опять напрягаться, тарифы читать
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Додано: Сер 29 лип, 2020 11:16
ramzes4 написав:
Немного предсказуемо
Не совсем - я специально ездил для регистрации своего номера как финансового где-то полгода назад или около того. Подписывал нужную бумагу. Вы должны попадать в новый интернет-банкинг без проблем.
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Vorlon
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Додано: Сер 29 лип, 2020 11:26
Vorlon написав:
Не совсем - я специально ездил для регистрации своего номера как финансового где-то полгода назад или около того. Подписывал нужную бумагу. Вы должны попадать в новый интернет-банкинг без проблем.
Мне оно не настолько надо, чтобы ехать
В новый интернет-банкинг аналогично не попадаю.
P.S. Считаю немного странной ситуацию. Имею доступ в старый интернет-банкинг, смс-информирование на свой мобильный (на который, кстати, регулярно звонит Идея со своими предложениями кеш-кредитов). Но для нового ИБ мне надо ехать в отделение.
Востаннє редагувалось ramzes4
в Сер 29 лип, 2020 11:29, всього редагувалось 1 раз.
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ramzes4
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