Оформил, сегодня пойду забирать!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:28
Re: Идея Банк
Оформил, сегодня пойду забирать!
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:53
Идея-банк - жулики и шулера, теперь это уже очевидно.
Кто уследил за руками, у того шанс есть. Иначе обуют.
Сегодня решил заранее погасить задолженность в ноль, чтобы не платить 25 грн.
Перевел,зачислилось. Пришла СМС-ка: "Баланс 20000 UAH".
Захожу в интернет-банк - и вижу: "Задолженость 0,72 грн, доступно 19999,28 грн".
Причем я перед тем, как погашать, специально зашел, сверил сумму... Погашал "в ноль", т.е. ошибки быть не должно, и это видно и по СМС-ке.
Т.е. вот эти 0,72 грн (как я понимаю, это проценты на 25 грн, которые начислили в конце июня) появились сразу же после моего погашения.
И если смотреть только на СМС-ку (в ней видно, что погашение в ноль), то просто влетаешь на ровном месте на очередные 25 грн.
Конечно же, сразу погасил эти 0,72 грн, в СМС-ке пришло: "Баланс 20000,72 UAH"
А в интернет-банке - по нулям.
Будьте внимательны, не нарвитесь.
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:58
Re: Идея Банк
Из списка выбираешь или курьер. Налили столько же сколько в идёт на КБО
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Сер 29 лип, 2020 12:24
А со страховками как?
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