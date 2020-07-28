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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 11:28
Vorlon написав:t-step
По идее не должно - в банке ведь можно иметь 2 разных кредитных карты.
ukrprom2014 написав:
Шож, попробуем!
Ну пишите - у кого какой опыт получится (процедура заявки, лимит, доставка и получение, дата договора)
Оформил, сегодня пойду забирать!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Додано: Сер 29 лип, 2020 11:39
anis
Куда идти - в отделение (любое, оговоренное)? Что с лимитом?
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Vorlon
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Додано: Сер 29 лип, 2020 11:53
Идея-банк - жулики и шулера, теперь это уже очевидно.
Кто уследил за руками, у того шанс есть. Иначе обуют.
Сегодня решил заранее погасить задолженность в ноль, чтобы не платить 25 грн.
Перевел,зачислилось. Пришла СМС-ка: "Баланс 20000 UAH".
Захожу в интернет-банк - и вижу: "Задолженость 0,72 грн, доступно 19999,28 грн".
Причем я перед тем, как погашать, специально зашел, сверил сумму... Погашал "в ноль", т.е. ошибки быть не должно, и это видно и по СМС-ке.
Т.е. вот эти 0,72 грн (как я понимаю, это проценты на 25 грн, которые начислили в конце июня) появились сразу же после моего погашения.
И если смотреть только на СМС-ку (в ней видно, что погашение в ноль), то просто влетаешь на ровном месте на очередные 25 грн.
Конечно же, сразу погасил эти 0,72 грн, в СМС-ке пришло: "Баланс 20000,72 UAH"
А в интернет-банке - по нулям.
Будьте внимательны, не нарвитесь.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 11:58
Vorlon написав:anis
Куда идти - в отделение (любое, оговоренное)? Что с лимитом?
Из списка выбираешь или курьер. Налили столько же сколько в идёт на КБО
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Сер 29 лип, 2020 12:24
anis написав:
Vorlon написав:anis
Куда идти - в отделение (любое, оговоренное)? Что с лимитом?
Из списка выбираешь или курьер. Налили столько же сколько в идёт на КБО
А со страховками как?
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карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Додано: Сер 29 лип, 2020 12:56
anis написав:
Налили столько же сколько в идёт на КБО
А спрашивали - какой лимит желается?
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Додано: Сер 29 лип, 2020 13:10
Vorlon написав: anis написав:
Налили столько же сколько в идёт на КБО
А спрашивали - какой лимит желается?
Да при заявке есть выбор
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Додано: Сер 29 лип, 2020 13:19
velvet написав: anis написав:
Vorlon написав:anis
Куда идти - в отделение (любое, оговоренное)? Что с лимитом?
Из списка выбираешь или курьер. Налили столько же сколько в идёт на КБО
А со страховками как?
Не спрашивали!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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