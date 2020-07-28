Додано: Сер 29 лип, 2020 11:53

Идея-банк - жулики и шулера, теперь это уже очевидно.

Кто уследил за руками, у того шанс есть. Иначе обуют.



Сегодня решил заранее погасить задолженность в ноль, чтобы не платить 25 грн.

Перевел,зачислилось. Пришла СМС-ка: "Баланс 20000 UAH".

Захожу в интернет-банк - и вижу: "Задолженость 0,72 грн, доступно 19999,28 грн".

Причем я перед тем, как погашать, специально зашел, сверил сумму... Погашал "в ноль", т.е. ошибки быть не должно, и это видно и по СМС-ке.

Т.е. вот эти 0,72 грн (как я понимаю, это проценты на 25 грн, которые начислили в конце июня) появились сразу же после моего погашения.

И если смотреть только на СМС-ку (в ней видно, что погашение в ноль), то просто влетаешь на ровном месте на очередные 25 грн.



Конечно же, сразу погасил эти 0,72 грн, в СМС-ке пришло: "Баланс 20000,72 UAH"

А в интернет-банке - по нулям.



Будьте внимательны, не нарвитесь.