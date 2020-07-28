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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1839184018411842

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:28

Re: Идея Банк

Vorlon написав:t-step
По идее не должно - в банке ведь можно иметь 2 разных кредитных карты.

  ukrprom2014 написав:Шож, попробуем!

Ну пишите - у кого какой опыт получится (процедура заявки, лимит, доставка и получение, дата договора) :)
Оформил, сегодня пойду забирать!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:39

anis
Куда идти - в отделение (любое, оговоренное)? Что с лимитом?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:53

Идея-банк - жулики и шулера, теперь это уже очевидно.
Кто уследил за руками, у того шанс есть. Иначе обуют.

Сегодня решил заранее погасить задолженность в ноль, чтобы не платить 25 грн.
Перевел,зачислилось. Пришла СМС-ка: "Баланс 20000 UAH".
Захожу в интернет-банк - и вижу: "Задолженость 0,72 грн, доступно 19999,28 грн".
Причем я перед тем, как погашать, специально зашел, сверил сумму... Погашал "в ноль", т.е. ошибки быть не должно, и это видно и по СМС-ке.
Т.е. вот эти 0,72 грн (как я понимаю, это проценты на 25 грн, которые начислили в конце июня) появились сразу же после моего погашения.
И если смотреть только на СМС-ку (в ней видно, что погашение в ноль), то просто влетаешь на ровном месте на очередные 25 грн.

Конечно же, сразу погасил эти 0,72 грн, в СМС-ке пришло: "Баланс 20000,72 UAH"
А в интернет-банке - по нулям.

Будьте внимательны, не нарвитесь.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 11:58

Re: Идея Банк

Vorlon написав:anis
Куда идти - в отделение (любое, оговоренное)? Что с лимитом?
Из списка выбираешь или курьер. Налили столько же сколько в идёт на КБО
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:24

  anis написав:
Vorlon написав:anis
Куда идти - в отделение (любое, оговоренное)? Что с лимитом?
Из списка выбираешь или курьер. Налили столько же сколько в идёт на КБО

А со страховками как?
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 12:56

  anis написав:Налили столько же сколько в идёт на КБО

А спрашивали - какой лимит желается?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:10

Re: Идея Банк

Vorlon написав:
  anis написав:Налили столько же сколько в идёт на КБО

А спрашивали - какой лимит желается?
Да при заявке есть выбор
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 13:19

Re: Идея Банк

velvet написав:
  anis написав:
Vorlon написав:anis
Куда идти - в отделение (любое, оговоренное)? Что с лимитом?
Из списка выбираешь или курьер. Налили столько же сколько в идёт на КБО

А со страховками как?
Не спрашивали!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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