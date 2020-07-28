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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 15:24
anis написав: velvet написав: anis написав:
[quote="Vorlon"]anis
Куда идти - в отделение (любое, оговоренное)? Что с лимитом?
Из списка выбираешь или курьер. Налили столько же сколько в идёт на КБО
А со страховками как?
Не спрашивали![/quote]Страховок нет.
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:43
Прийшов ПУШ,що погодили ліміт в нуль грн....і це при наявному добрячому ліміті і по кбо і по кбв;(((
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:44
о-карта
5% за и-нет магазин
а всякие портмоне, пейхабы, опсосы и т.п.- считаются этими магазинами?
5% дают?
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Додано: Сер 29 лип, 2020 15:44
t-step написав:
Прийшов ПУШ,що погодили ліміт в нуль грн....і це при наявному добрячому ліміті і по кбо і по кбв;(((
Ну эт вы 3ю карту то захотели
... делайте хоть что-нибудь!
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Сер 29 лип, 2020 15:32
anis
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