RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1840184118421843

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:24

Re: Идея Банк

anis написав:
velvet написав:
  anis написав:[quote="Vorlon"]anis
Куда идти - в отделение (любое, оговоренное)? Что с лимитом?
Из списка выбираешь или курьер. Налили столько же сколько в идёт на КБО

А со страховками как?
Не спрашивали![/quote]Страховок нет.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2390
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:43

Re: Идея Банк

Прийшов ПУШ,що погодили ліміт в нуль грн....і це при наявному добрячому ліміті і по кбо і по кбв;(((
t-step
 
Повідомлень: 635
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:44

о-карта
5% за и-нет магазин
а всякие портмоне, пейхабы, опсосы и т.п.- считаются этими магазинами?
5% дают?
v57
 
Повідомлень: 2667
З нами з: 14.03.10
Подякував: 98 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 15:44

  t-step написав:Прийшов ПУШ,що погодили ліміт в нуль грн....і це при наявному добрячому ліміті і по кбо і по кбв;(((

Ну эт вы 3ю карту то захотели :shock: :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32025
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2542 раз.
Подякували: 3731 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1840184118421843
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alfa_Bank, ingtrans, Kalgan, Kevin, kostya77, SHURICK76, vitaliy1111, Кочевник і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8813, 8814, 8815
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88144 10348246
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 15:45
stryzhko
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4184, 4185, 4186
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41859 5072445
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 15:32
anis
А-Банк 1 ... 1672, 1673, 1674
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16738 2326709
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лип, 2020 13:25
lubarec

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88145)
29.07.2020 15:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.