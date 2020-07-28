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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1841184218431844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:04

Re: Идея Банк

t-step написав:
clientage написав:
  t-step написав:Прийшов ПУШ,що погодили ліміт в нуль грн....і це при наявному добрячому ліміті і по кбо і по кбв;(((

Ну эт вы 3ю карту то захотели :shock: :shock:
А за свої кишмиш передбачається?
Есть немного.
Онлайн 2, сервисы 10, остальное 0
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:05

Re: Идея Банк

v57 написав:а можете ткнуть в эти исключения?
спс
Пожалуйста, они точно такие же как на КБО
Всі торгові МСС по операціях в
мережі Інтернет, крім
наступних: 4900, 9311, 9211,
9222, 9223, 9399, 9402, 4111,
7523
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:14

ну кроме 4900 остальное всякий мусор :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:16

Re: Идея Банк

anis написав:
v57 написав:а можете ткнуть в эти исключения?
спс
Пожалуйста, они точно такие же как на КБО
Всі торгові МСС по операціях в
мережі Інтернет, крім
наступних: 4900, 9311, 9211,
9222, 9223, 9399, 9402, 4111,
7523
Без страховки. Первый Грейс 92 дня. Можно пробовать.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:18

Re: Идея Банк

lel написав:
anis написав:
v57 написав:а можете ткнуть в эти исключения?
спс
Пожалуйста, они точно такие же как на КБО
Всі торгові МСС по операціях в
мережі Інтернет, крім
наступних: 4900, 9311, 9211,
9222, 9223, 9399, 9402, 4111,
7523
Без страховки. Первый Грейс 92 дня. Можно пробовать.
Второй 92, первый 122
Страховки нет
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:19

  lel написав:Первый Грейс 92 дня.

Ну это если карта получена, например, 1 числа. А если с 25-го по 31-ое?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:26

Re: Идея Банк

Vorlon написав:
  lel написав:Первый Грейс 92 дня.

Ну это если карта получена, например, 1 числа. А если с 25-го по 31-ое?
Ну для любителей долгих ЛП можно и до 1го числа подождать . Сам вообще не обращаю внимание когда КК получены.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 16:30

Re: Идея Банк

Не вижу, где в приложении заказ карты. Может, уже откатили назад?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:08

Re: Идея Банк

Bosstone написав:Не вижу, где в приложении заказ карты. Может, уже откатили назад?
Клиент идеи? Тогда релиз 1.2 нужен.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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