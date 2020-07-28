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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 16:04
t-step написав: clientage написав: t-step написав:
Прийшов ПУШ,що погодили ліміт в нуль грн....і це при наявному добрячому ліміті і по кбо і по кбв;(((
Ну эт вы 3ю карту то захотели
А за свої кишмиш передбачається?
Есть немного.
Онлайн 2, сервисы 10, остальное 0
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:05
v57 написав:а можете ткнуть в эти исключения?
спс
Пожалуйста, они точно такие же как на КБО
Всі торгові МСС по операціях в
мережі Інтернет, крім
наступних: 4900, 9311, 9211,
9222, 9223, 9399, 9402, 4111,
7523
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:14
ну кроме 4900 остальное всякий мусор
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v57
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:16
anis написав:
v57 написав:а можете ткнуть в эти исключения?
спс
Пожалуйста, они точно такие же как на КБО
Всі торгові МСС по операціях в
мережі Інтернет, крім
наступних: 4900, 9311, 9211,
9222, 9223, 9399, 9402, 4111,
7523
Без страховки. Первый Грейс 92 дня. Можно пробовать.
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lel
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:18
lel написав: anis написав:
v57 написав:а можете ткнуть в эти исключения?
спс
Пожалуйста, они точно такие же как на КБО
Всі торгові МСС по операціях в
мережі Інтернет, крім
наступних: 4900, 9311, 9211,
9222, 9223, 9399, 9402, 4111,
7523
Без страховки. Первый Грейс 92 дня. Можно пробовать.
Второй 92, первый 122
Страховки нет
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:19
lel написав:
Первый Грейс 92 дня.
Ну это если карта получена, например, 1 числа. А если с 25-го по 31-ое?
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Vorlon
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:26
Vorlon написав: lel написав:
Первый Грейс 92 дня.
Ну это если карта получена, например, 1 числа. А если с 25-го по 31-ое?
Ну для любителей долгих ЛП можно и до 1го числа подождать . Сам вообще не обращаю внимание когда КК получены.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Сер 29 лип, 2020 16:30
Не вижу, где в приложении заказ карты. Может, уже откатили назад?
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Bosstone
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:08
Bosstone написав:Не вижу, где в приложении заказ карты. Может, уже откатили назад?
Клиент идеи? Тогда релиз 1.2 нужен.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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