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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1842184318441845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:29

  anis написав:
Bosstone написав:Не вижу, где в приложении заказ карты. Может, уже откатили назад?
Клиент идеи? Тогда релиз 1.2 нужен.

v. 1.2.0 build 177
Заметили, что в выписке стоит время по гринвичу?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:38

Re: Идея Банк

Bosstone написав:
  anis написав:
Bosstone написав:Не вижу, где в приложении заказ карты. Может, уже откатили назад?
Клиент идеи? Тогда релиз 1.2 нужен.

v. 1.2.0 build 177
Заметили, что в выписке стоит время по гринвичу?
Тогда в мой bank ищите под открытием депо и счетов.
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  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:07

Re: Идея Банк

При заказе О-банки есть РД? Я полагал что там как у Мони - последний день следующего месяца. В таком случае, какого числа лучше карту и есть ли рефералка?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:24

Re: Идея Банк

Есть РД, рефки нет.. если РП критичен берите с 1го числа
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Подякував: 104 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:39

  clientage написав:
  Искатель написав:Идея-банк - жулики и шулера, теперь это уже очевидно.
Кто уследил за руками, у того шанс есть. Иначе обуют.

Сегодня решил заранее погасить задолженность в ноль, чтобы не платить 25 грн.
Перевел,зачислилось. Пришла СМС-ка: "Баланс 20000 UAH".
Захожу в интернет-банк - и вижу: "Задолженость 0,72 грн, доступно 19999,28 грн".
Причем я перед тем, как погашать, специально зашел, сверил сумму... Погашал "в ноль", т.е. ошибки быть не должно, и это видно и по СМС-ке.
Т.е. вот эти 0,72 грн (как я понимаю, это проценты на 25 грн, которые начислили в конце июня) появились сразу же после моего погашения.
И если смотреть только на СМС-ку (в ней видно, что погашение в ноль), то просто влетаешь на ровном месте на очередные 25 грн.

Конечно же, сразу погасил эти 0,72 грн, в СМС-ке пришло: "Баланс 20000,72 UAH"
А в интернет-банке - по нулям.

Будьте внимательны, не нарвитесь.

так реально ж жульничают
еще и лыбятся :mrgreen:

Как насчёт загонять воробья в поле за 72 копейки ???
никому не верю
sens
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