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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лип, 2020 17:29
anis написав:
Bosstone написав:Не вижу, где в приложении заказ карты. Может, уже откатили назад?
Клиент идеи? Тогда релиз 1.2 нужен.
v. 1.2.0 build 177
Заметили, что в выписке стоит время по гринвичу?
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Bosstone
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Додано: Сер 29 лип, 2020 17:38
Bosstone написав: anis написав:
Bosstone написав:Не вижу, где в приложении заказ карты. Может, уже откатили назад?
Клиент идеи? Тогда релиз 1.2 нужен.
v. 1.2.0 build 177
Заметили, что в выписке стоит время по гринвичу?
Тогда в мой bank ищите под открытием депо и счетов.
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:07
При заказе О-банки есть РД? Я полагал что там как у Мони - последний день следующего месяца. В таком случае, какого числа лучше карту и есть ли рефералка?
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Amid
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1
Додано: Сер 29 лип, 2020 18:24
Есть РД, рефки нет.. если РП критичен берите с 1го числа
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:39
clientage написав: Искатель написав:
Идея-банк - жулики и шулера, теперь это уже очевидно.
Кто уследил за руками, у того шанс есть. Иначе обуют.
Сегодня решил заранее погасить задолженность в ноль, чтобы не платить 25 грн.
Перевел,зачислилось. Пришла СМС-ка: "Баланс 20000 UAH".
Захожу в интернет-банк - и вижу: "Задолженость 0,72 грн, доступно 19999,28 грн".
Причем я перед тем, как погашать, специально зашел, сверил сумму... Погашал "в ноль", т.е. ошибки быть не должно, и это видно и по СМС-ке.
Т.е. вот эти 0,72 грн (как я понимаю, это проценты на 25 грн, которые начислили в конце июня) появились сразу же после моего погашения.
И если смотреть только на СМС-ку (в ней видно, что погашение в ноль), то просто влетаешь на ровном месте на очередные 25 грн.
Конечно же, сразу погасил эти 0,72 грн, в СМС-ке пришло: "Баланс 20000,72 UAH"
А в интернет-банке - по нулям.
Будьте внимательны, не нарвитесь.
так реально ж жульничают
еще и лыбятся
Как насчёт загонять воробья в поле за 72 копейки ???
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 29 лип, 2020 18:59
sens написав: clientage написав: Искатель написав:
Идея-банк - жулики и шулера, теперь это уже очевидно.
Кто уследил за руками, у того шанс есть. Иначе обуют.
Сегодня решил заранее погасить задолженность в ноль, чтобы не платить 25 грн.
Перевел,зачислилось. Пришла СМС-ка: "Баланс 20000 UAH".
Захожу в интернет-банк - и вижу: "Задолженость 0,72 грн, доступно 19999,28 грн".
Причем я перед тем, как погашать, специально зашел, сверил сумму... Погашал "в ноль", т.е. ошибки быть не должно, и это видно и по СМС-ке.
Т.е. вот эти 0,72 грн (как я понимаю, это проценты на 25 грн, которые начислили в конце июня) появились сразу же после моего погашения.
И если смотреть только на СМС-ку (в ней видно, что погашение в ноль), то просто влетаешь на ровном месте на очередные 25 грн.
Конечно же, сразу погасил эти 0,72 грн, в СМС-ке пришло: "Баланс 20000,72 UAH"
А в интернет-банке - по нулям.
Будьте внимательны, не нарвитесь.
так реально ж жульничают
еще и лыбятся
Как насчёт загонять воробья в поле за 72 копейки ???
Так речь даже не о 72 коп, а об отношении банки к своему клиенту
Я вот почухал репу и таки добился сторнирования отех левых 20+25грн месяц назад.
Щас никаких начислений нет
А Искатель
решил не заморачиваться со сторно и честно оплатил глюк идеи-ойтофф!
Так они ему вместо благодарности еще и "пеню" начислили, да еще и не отобразили это в СМС-инфо (ну т.к. это неторговая оп-я). Т.е. втыкай товарищ дальше раз такой добрый
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 29 лип, 2020 19:13
anis написав:
Тогда в мой bank ищите под открытием депо и счетов.
У меня там нет заказа карт. И вход постоянно сбоит. Видимо, сырая сборка.
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Bosstone
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