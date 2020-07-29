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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1842184318441845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:29

  anis написав:
Bosstone написав:Не вижу, где в приложении заказ карты. Может, уже откатили назад?
Клиент идеи? Тогда релиз 1.2 нужен.

v. 1.2.0 build 177
Заметили, что в выписке стоит время по гринвичу?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 17:38

Re: Идея Банк

Bosstone написав:
  anis написав:
Bosstone написав:Не вижу, где в приложении заказ карты. Может, уже откатили назад?
Клиент идеи? Тогда релиз 1.2 нужен.

v. 1.2.0 build 177
Заметили, что в выписке стоит время по гринвичу?
Тогда в мой bank ищите под открытием депо и счетов.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:07

Re: Идея Банк

При заказе О-банки есть РД? Я полагал что там как у Мони - последний день следующего месяца. В таком случае, какого числа лучше карту и есть ли рефералка?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:24

Re: Идея Банк

Есть РД, рефки нет.. если РП критичен берите с 1го числа
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:39

  clientage написав:
  Искатель написав:Идея-банк - жулики и шулера, теперь это уже очевидно.
Кто уследил за руками, у того шанс есть. Иначе обуют.

Сегодня решил заранее погасить задолженность в ноль, чтобы не платить 25 грн.
Перевел,зачислилось. Пришла СМС-ка: "Баланс 20000 UAH".
Захожу в интернет-банк - и вижу: "Задолженость 0,72 грн, доступно 19999,28 грн".
Причем я перед тем, как погашать, специально зашел, сверил сумму... Погашал "в ноль", т.е. ошибки быть не должно, и это видно и по СМС-ке.
Т.е. вот эти 0,72 грн (как я понимаю, это проценты на 25 грн, которые начислили в конце июня) появились сразу же после моего погашения.
И если смотреть только на СМС-ку (в ней видно, что погашение в ноль), то просто влетаешь на ровном месте на очередные 25 грн.

Конечно же, сразу погасил эти 0,72 грн, в СМС-ке пришло: "Баланс 20000,72 UAH"
А в интернет-банке - по нулям.

Будьте внимательны, не нарвитесь.

так реально ж жульничают
еще и лыбятся :mrgreen:

Как насчёт загонять воробья в поле за 72 копейки ???
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:59

  sens написав:
  clientage написав:
  Искатель написав:Идея-банк - жулики и шулера, теперь это уже очевидно.
Кто уследил за руками, у того шанс есть. Иначе обуют.

Сегодня решил заранее погасить задолженность в ноль, чтобы не платить 25 грн.
Перевел,зачислилось. Пришла СМС-ка: "Баланс 20000 UAH".
Захожу в интернет-банк - и вижу: "Задолженость 0,72 грн, доступно 19999,28 грн".
Причем я перед тем, как погашать, специально зашел, сверил сумму... Погашал "в ноль", т.е. ошибки быть не должно, и это видно и по СМС-ке.
Т.е. вот эти 0,72 грн (как я понимаю, это проценты на 25 грн, которые начислили в конце июня) появились сразу же после моего погашения.
И если смотреть только на СМС-ку (в ней видно, что погашение в ноль), то просто влетаешь на ровном месте на очередные 25 грн.

Конечно же, сразу погасил эти 0,72 грн, в СМС-ке пришло: "Баланс 20000,72 UAH"
А в интернет-банке - по нулям.

Будьте внимательны, не нарвитесь.

так реально ж жульничают
еще и лыбятся :mrgreen:

Как насчёт загонять воробья в поле за 72 копейки ???

Так речь даже не о 72 коп, а об отношении банки к своему клиенту
Я вот почухал репу и таки добился сторнирования отех левых 20+25грн месяц назад.
Щас никаких начислений нет
А Искатель решил не заморачиваться со сторно и честно оплатил глюк идеи-ойтофф!
Так они ему вместо благодарности еще и "пеню" начислили, да еще и не отобразили это в СМС-инфо (ну т.к. это неторговая оп-я). Т.е. втыкай товарищ дальше раз такой добрый :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 19:13

  anis написав:Тогда в мой bank ищите под открытием депо и счетов.

У меня там нет заказа карт. И вход постоянно сбоит. Видимо, сырая сборка.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 06:19

  Bosstone написав:Не вижу, где в приложении заказ карты. Может, уже откатили назад?

Аналогично! Вчера кнопка точно была, сегодня уже нет!
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:11

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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:48

А все заметили, что по О.Карте ещё с 12 июня действует 5% на остаток (вместо 12/6 процентов, которые были раньше)?

Так что вопрос полезности такой карты без кредитного лимита под вопросом...
Vorlon
 
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