Искатель написав:Идея-банк - жулики и шулера, теперь это уже очевидно. Кто уследил за руками, у того шанс есть. Иначе обуют.
Сегодня решил заранее погасить задолженность в ноль, чтобы не платить 25 грн. Перевел,зачислилось. Пришла СМС-ка: "Баланс 20000 UAH". Захожу в интернет-банк - и вижу: "Задолженость 0,72 грн, доступно 19999,28 грн". Причем я перед тем, как погашать, специально зашел, сверил сумму... Погашал "в ноль", т.е. ошибки быть не должно, и это видно и по СМС-ке. Т.е. вот эти 0,72 грн (как я понимаю, это проценты на 25 грн, которые начислили в конце июня) появились сразу же после моего погашения. И если смотреть только на СМС-ку (в ней видно, что погашение в ноль), то просто влетаешь на ровном месте на очередные 25 грн.
Конечно же, сразу погасил эти 0,72 грн, в СМС-ке пришло: "Баланс 20000,72 UAH" А в интернет-банке - по нулям.
Будьте внимательны, не нарвитесь.
так реально ж жульничают еще и лыбятся
Как насчёт загонять воробья в поле за 72 копейки ???
Искатель написав:Идея-банк - жулики и шулера, теперь это уже очевидно. Кто уследил за руками, у того шанс есть. Иначе обуют.
Сегодня решил заранее погасить задолженность в ноль, чтобы не платить 25 грн. Перевел,зачислилось. Пришла СМС-ка: "Баланс 20000 UAH". Захожу в интернет-банк - и вижу: "Задолженость 0,72 грн, доступно 19999,28 грн". Причем я перед тем, как погашать, специально зашел, сверил сумму... Погашал "в ноль", т.е. ошибки быть не должно, и это видно и по СМС-ке. Т.е. вот эти 0,72 грн (как я понимаю, это проценты на 25 грн, которые начислили в конце июня) появились сразу же после моего погашения. И если смотреть только на СМС-ку (в ней видно, что погашение в ноль), то просто влетаешь на ровном месте на очередные 25 грн.
Конечно же, сразу погасил эти 0,72 грн, в СМС-ке пришло: "Баланс 20000,72 UAH" А в интернет-банке - по нулям.
Будьте внимательны, не нарвитесь.
так реально ж жульничают еще и лыбятся
Как насчёт загонять воробья в поле за 72 копейки ???
Так речь даже не о 72 коп, а об отношении банки к своему клиенту Я вот почухал репу и таки добился сторнирования отех левых 20+25грн месяц назад. Щас никаких начислений нет А Искатель решил не заморачиваться со сторно и честно оплатил глюк идеи-ойтофф! Так они ему вместо благодарности еще и "пеню" начислили, да еще и не отобразили это в СМС-инфо (ну т.к. это неторговая оп-я). Т.е. втыкай товарищ дальше раз такой добрый