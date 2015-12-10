RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1843184418451846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:13

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:Так что вопрос полезности такой карты без кредитного лимита под вопросом...

Позелность О.Карты без лимита и до того была под вопросом. Мешали эти 6 в 12/6 и процент на выход с 5-го месяца.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1357
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:49

  sens написав:Как насчёт загонять воробья в поле за 72 копейки ???

Причем тут 72 копейки... Речь о том, что за эти 72 копейки выйдет погашение не в ноль, и еще 25 грн начислят. И так до бесконечности.
Искатель
 
Повідомлень: 4024
З нами з: 22.02.16
Подякував: 603 раз.
Подякували: 2244 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:23

  Vorlon написав:А все заметили, что по О.Карте ещё с 12 июня действует 5% на остаток (вместо 12/6 процентов, которые были раньше)?

Так что вопрос полезности такой карты без кредитного лимита под вопросом...

Полезность составляет 402.5
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4510
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:33

Re: Идея Банк

  guntherhouse777 написав:Полезность составляет 402.5

При тратах 50000 грн в месяц (за исключением не самых популярных трат). ИМХО, очень низкая полезность.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1357
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1843184418451846
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Аристарх, ingtrans, kostya77, ramzes4, SHURICK76, Квесторе_поверніться і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8819, 8820, 8821
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88207 10352959
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лип, 2020 11:35
Кочевник
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4187, 4188, 4189
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41887 5074967
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лип, 2020 11:07
Flamingo
Юнекс Банк 1 ... 202, 203, 204
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 04:51
2038 39529
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лип, 2020 11:03
Striker

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88208)
30.07.2020 11:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.