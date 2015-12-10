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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 10:13
Vorlon написав:
Так что вопрос полезности такой карты без кредитного лимита под вопросом...
Позелность О.Карты без лимита и до того была под вопросом. Мешали эти 6 в 12/6 и процент на выход с 5-го месяца.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 10:49
sens написав:
Как насчёт загонять воробья в поле за 72 копейки ???
Причем тут 72 копейки... Речь о том, что за эти 72 копейки выйдет погашение не в ноль, и еще 25 грн начислят. И так до бесконечности.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:23
Vorlon написав:
А все заметили, что по О.Карте ещё с 12 июня действует 5% на остаток (вместо 12/6 процентов, которые были раньше)?
Так что вопрос полезности такой карты без кредитного лимита под вопросом...
Полезность составляет 402.5
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:33
guntherhouse777 написав:
Полезность составляет 402.5
При тратах 50000 грн в месяц (за исключением не самых популярных трат). ИМХО, очень низкая полезность.
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- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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