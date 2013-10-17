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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1843184418451846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:13

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:Так что вопрос полезности такой карты без кредитного лимита под вопросом...

Позелность О.Карты без лимита и до того была под вопросом. Мешали эти 6 в 12/6 и процент на выход с 5-го месяца.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 10:49

  sens написав:Как насчёт загонять воробья в поле за 72 копейки ???

Причем тут 72 копейки... Речь о том, что за эти 72 копейки выйдет погашение не в ноль, и еще 25 грн начислят. И так до бесконечности.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:23

  Vorlon написав:А все заметили, что по О.Карте ещё с 12 июня действует 5% на остаток (вместо 12/6 процентов, которые были раньше)?

Так что вопрос полезности такой карты без кредитного лимита под вопросом...

Полезность составляет 402.5
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:33

Re: Идея Банк

  guntherhouse777 написав:Полезность составляет 402.5

При тратах 50000 грн в месяц (за исключением не самых популярных трат). ИМХО, очень низкая полезность.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 11:52

  Vorlon написав:А все заметили, что по О.Карте ещё с 12 июня действует 5% на остаток (вместо 12/6 процентов, которые были раньше)?

Так что вопрос полезности такой карты без кредитного лимита под вопросом...

Ох и тихушники, приложуха до сих пор 12/6 показывает.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 13:43

Re: Идея Банк

clientage написав:
  t-step написав:Прийшов ПУШ,що погодили ліміт в нуль грн....і це при наявному добрячому ліміті і по кбо і по кбв;(((

Ну эт вы 3ю карту то захотели :shock: :shock:
Все хотят третью карту, но дают нулевку. Есть смысл брать? За Ютуб премиум платить со скидкой 10%...
Звонила тётечка, сказал что старта всем дают с нулем. Подумал и согласился. ур** форвард кредитку даже с нулем не дал :/
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 14:29

Re: Идея Банк

  2XL написав:ур** форвард кредитку даже с нулем не дал :/

Зажав 12 прОцентів на залишок.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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