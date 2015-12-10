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Додано: Чет 30 лип, 2020 10:13
Vorlon написав:
Так что вопрос полезности такой карты без кредитного лимита под вопросом...
Позелность О.Карты без лимита и до того была под вопросом. Мешали эти 6 в 12/6 и процент на выход с 5-го месяца.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 10:49
sens написав:
Как насчёт загонять воробья в поле за 72 копейки ???
Причем тут 72 копейки... Речь о том, что за эти 72 копейки выйдет погашение не в ноль, и еще 25 грн начислят. И так до бесконечности.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:23
Vorlon написав:
А все заметили, что по О.Карте ещё с 12 июня действует 5% на остаток (вместо 12/6 процентов, которые были раньше)?
Так что вопрос полезности такой карты без кредитного лимита под вопросом...
Полезность составляет 402.5
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guntherhouse777
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:33
guntherhouse777 написав:
Полезность составляет 402.5
При тратах 50000 грн в месяц (за исключением не самых популярных трат). ИМХО, очень низкая полезность.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 11:52
Vorlon написав:
А все заметили, что по О.Карте ещё с 12 июня действует 5% на остаток (вместо 12/6 процентов, которые были раньше)?
Так что вопрос полезности такой карты без кредитного лимита под вопросом...
Ох и тихушники, приложуха до сих пор 12/6 показывает.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 13:43
clientage написав: t-step написав:
Прийшов ПУШ,що погодили ліміт в нуль грн....і це при наявному добрячому ліміті і по кбо і по кбв;(((
Ну эт вы 3ю карту то захотели
Все хотят третью карту, но дают нулевку. Есть смысл брать? За Ютуб премиум платить со скидкой 10%...
Звонила тётечка, сказал что старта всем дают с нулем. Подумал и согласился. ур** форвард кредитку даже с нулем не дал :/
Размер имеет значение.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 14:29
2XL написав:
ур** форвард кредитку даже с нулем не дал :/
Зажав 12 прОцентів на залишок.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 14:48
ingtrans написав: guntherhouse777 написав:
Полезность составляет 402.5
При тратах 50000 грн в месяц (за исключением не самых популярных трат). ИМХО, очень низкая полезность.
Может, раза в два снизите планку необходимых трат?
Или пускай будет 50к?
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Додано: Чет 30 лип, 2020 14:55
guntherhouse777 написав:
Может, раза в два снизите планку необходимых трат?
Или пускай будет 50к?
А,ну да, там же 2% грязными за свои.
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- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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Додано: Чет 30 лип, 2020 14:58
Fylhtq написав: Bosstone написав:
Не вижу, где в приложении заказ карты. Может, уже откатили назад?
Аналогично! Вчера кнопка точно была, сегодня уже нет!
У меня этот суслик сегодня таки появился
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