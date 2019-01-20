Аналогично! Вчера кнопка точно была, сегодня уже нет![/quote]
У меня этот суслик сегодня таки появился[/quote]
Таки да. После 11 кнопочка нарисовалась! Всё удалось оформить!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:11
Аналогично! Вчера кнопка точно была, сегодня уже нет![/quote]
У меня этот суслик сегодня таки появился[/quote]
Таки да. После 11 кнопочка нарисовалась! Всё удалось оформить!
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