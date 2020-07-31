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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 16:11
Аналогично! Вчера кнопка точно была, сегодня уже нет![/quote]
У меня этот суслик сегодня таки появился[/quote]
Таки да. После 11 кнопочка нарисовалась! Всё удалось оформить!
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Fylhtq
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Додано: Чет 30 лип, 2020 21:59
2XL написав:Звонила тётечка, сказал что старта всем дают с нулем.
Учитывая, что запроса в УБКИ не было - кто то наврал..?
Парят с карты платные услуги?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:49
До речі, після останнього оновлення у самоому мобільному додатку додалося відображення суми пільгового періоду. Дрібничка, але додала зручності
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nickvp
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Додано: Суб 01 сер, 2020 13:13
nickvp написав:До речі, після останнього оновлення у самоому мобільному додатку додалося відображення суми пільгового періоду. Дрібничка, але додала зручності
О каком отображении речь? Сумма в льготном периоде (она всегда была, только не актуальна, лучше через горячку оточнять) или какое ещё отображение?
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
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anis
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Додано: Суб 01 сер, 2020 14:26
Колеги, тут представника банку нема, так ?
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maxprofit
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Додано: Суб 01 сер, 2020 15:40
maxprofit написав:Колеги, тут представника банку нема, так ?
Нет
А если и есть, то очень шифруется))
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
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anis
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Додано: Суб 01 сер, 2020 16:30
anis написав:
nickvp написав:До речі, після останнього оновлення у самоому мобільному додатку додалося відображення суми пільгового періоду. Дрібничка, але додала зручності
О каком отображении речь? Сумма в льготном периоде (она всегда была, только не актуальна, лучше через горячку оточнять) или какое ещё отображение?
Где? В разделе деталей карты раньше была только сумма омп.
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Суб 01 сер, 2020 16:02
kreuz
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 14:48
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