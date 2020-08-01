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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1844184518461847

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 16:11

Аналогично! Вчера кнопка точно была, сегодня уже нет![/quote]
У меня этот суслик сегодня таки появился[/quote]
Таки да. После 11 кнопочка нарисовалась! Всё удалось оформить!
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:59

Re: Идея Банк

2XL написав:Звонила тётечка, сказал что старта всем дают с нулем.
Учитывая, что запроса в УБКИ не было - кто то наврал..?
Парят с карты платные услуги?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 18:49

До речі, після останнього оновлення у самоому мобільному додатку додалося відображення суми пільгового періоду. Дрібничка, але додала зручності
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 13:13

Re: Идея Банк

nickvp написав:До речі, після останнього оновлення у самоому мобільному додатку додалося відображення суми пільгового періоду. Дрібничка, але додала зручності
О каком отображении речь? Сумма в льготном периоде (она всегда была, только не актуальна, лучше через горячку оточнять) или какое ещё отображение?
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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anis
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 14:26

Re: Идея Банк

Колеги, тут представника банку нема, так ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:40

Re: Идея Банк

maxprofit написав:Колеги, тут представника банку нема, так ?
Нет
А если и есть, то очень шифруется))
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:30

  anis написав:
nickvp написав:До речі, після останнього оновлення у самоому мобільному додатку додалося відображення суми пільгового періоду. Дрібничка, але додала зручності
О каком отображении речь? Сумма в льготном периоде (она всегда была, только не актуальна, лучше через горячку оточнять) или какое ещё отображение?

Где? В разделе деталей карты раньше была только сумма омп.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:11

Re: Идея Банк

Bosstone написав:
  anis написав:
nickvp написав:До речі, після останнього оновлення у самоому мобільному додатку додалося відображення суми пільгового періоду. Дрібничка, але додала зручності
О каком отображении речь? Сумма в льготном периоде (она всегда была, только не актуальна, лучше через горячку оточнять) или какое ещё отображение?

Где? В разделе деталей карты раньше была только сумма омп.
Так вроде не в последнем появилась она. Или не обращал внимание но все равно по 0 пишет на картах у меня там
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 00:34

Re: Идея Банк

nickvp написав:До речі, після останнього оновлення у самоому мобільному додатку додалося відображення суми пільгового періоду. Дрібничка, але додала зручності
У меня тоже там 0 вместо суммы. В чём удобство?
Размер имеет значение.
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