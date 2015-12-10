Виплата СashBack Клієнту здійснюється в безготівковій формі в національній валюті України шляхом її зарахування на поточний рахунок Клієнта протягом 10 (десяти) календарних днів після завершення Розрахункового періоду, в якому були здійснені Операції з СashBack.
Вот 10-го и ждите, а не 2-го.
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Подал заявку на О.Карту через приложуху. Налили, по сегодняшнему времени, щедро. Теперь, как забрать карту, не знаю. В моем городе нет отделения и куръера. Указал в заявке отделение обласного центра. А можно будет ее забарать на кредитной точке?