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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1845184618471848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:35

Re: Идея Банк

  AmberIT написав:Господа, а какие даты прихода кешбека по ОКарте? 2 число - кешбека за прошлый месяц еще нет.

Условия значит не читаем :)
Виплата СashBack Клієнту здійснюється в безготівковій формі в національній валюті України шляхом її зарахування на поточний рахунок Клієнта протягом 10 (десяти) календарних днів після завершення Розрахункового періоду, в якому були здійснені Операції з СashBack.

Вот 10-го и ждите, а не 2-го.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:00

Подал заявку на О.Карту через приложуху. Налили, по сегодняшнему времени, щедро. Теперь, как забрать карту, не знаю. В моем городе нет отделения и куръера. Указал в заявке отделение обласного центра. А можно будет ее забарать на кредитной точке?
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:33

Re: Идея Банк

  2XL написав:У меня тоже там 0 вместо суммы. В чём удобство?

А у меня не 0, возможно, с сегодняшнего дня. Удобнее, чем считать самому.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 23:16

  ingtrans написав:
  2XL написав:У меня тоже там 0 вместо суммы. В чём удобство?

А у меня не 0, возможно, с сегодняшнего дня. Удобнее, чем считать самому.

Саме про це я і писав, а суми там з'являються десь приблизно к кінці першого робочого дня місяця. Так що все правльно. Хоча, сума мінімального платежу все ще дорівнює 0. Мабіть пізніше з'явиться
nickvp
 
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