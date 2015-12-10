Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 сер, 2020 09:35
AmberIT написав:
Господа, а какие даты прихода кешбека по ОКарте? 2 число - кешбека за прошлый месяц еще нет.
Условия
значит не читаем
Виплата СashBack Клієнту здійснюється в безготівковій формі в національній валюті України шляхом її зарахування на поточний рахунок Клієнта протягом 10 (десяти) календарних днів після завершення Розрахункового періоду, в якому були здійснені Операції з СashBack.
Вот 10-го и ждите, а не 2-го.
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ingtrans
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Додано: Нед 02 сер, 2020 11:00
Подал заявку на О.Карту через приложуху. Налили, по сегодняшнему времени, щедро. Теперь, как забрать карту, не знаю. В моем городе нет отделения и куръера. Указал в заявке отделение обласного центра. А можно будет ее забарать на кредитной точке?
anikola13
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Додано: Пон 03 сер, 2020 19:33
2XL написав:
У меня тоже там 0 вместо суммы. В чём удобство?
А у меня не 0, возможно, с сегодняшнего дня. Удобнее, чем считать самому.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, 10% на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, 10/12/15% на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, 5% на остаток
ingtrans
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Додано: Пон 03 сер, 2020 23:16
ingtrans написав: 2XL написав:
У меня тоже там 0 вместо суммы. В чём удобство?
А у меня не 0, возможно, с сегодняшнего дня. Удобнее, чем считать самому.
Саме про це я і писав, а суми там з'являються десь приблизно к кінці першого робочого дня місяця. Так що все правльно. Хоча, сума мінімального платежу все ще дорівнює 0. Мабіть пізніше з'явиться
nickvp
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Додано: Чет 06 сер, 2020 07:41
ingtrans написав: 2XL написав:
У меня тоже там 0 вместо суммы. В чём удобство?
А у меня не 0, возможно, с сегодняшнего дня. Удобнее, чем считать самому.
И у меня уже не 0. Есть сумма погашения.
Перешёл в другую кредитную карту, погашена полностью. А в Деталях сумма превышения от первой кредитки.
Этот колхоз никогда не выйдет ни на какой уровень.
Размер имеет значение.
2XL
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Додано: Суб 08 сер, 2020 17:58
Коллеги, как на Окарту деньги загонять, так чтоб быстро, можно было сразу тратить и без Оверов. ПУМБОм толкнуть нормально будет?
Andrew75
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Додано: Пон 10 сер, 2020 15:33
На сайте УЗ предлагается два варианта эквайринга - Приват и Пумб. Какой выбрать, чтобы Идея насыпала пригорошню кишмиша?
за оформление КОКО-кард от банка Форвард: 50/100грн http://lx4.me/c/aFmvLvVS за оформление карты PUDRA: 100грн https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Додано: Пон 10 сер, 2020 16:29
Кащей написав:
На сайте УЗ предлагается два варианта эквайринга - Приват и Пумб. Какой выбрать, чтобы Идея насыпала пригорошню кишмиша?
Через Приват MCC 4112, должны насыпать
55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Додано: Пон 10 сер, 2020 18:23
ramzes4 написав: Кащей написав:
На сайте УЗ предлагается два варианта эквайринга - Приват и Пумб. Какой выбрать, чтобы Идея насыпала пригорошню кишмиша?
Через Приват MCC 4112, должны насыпать
В цьому місяці за транспорт альфа насипає 20% грязними.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Додано: Пон 10 сер, 2020 18:26
Ой+ Не у всех. У меня, например, 10%. Хотя по ней давно ничего не покупал.
Vorlon
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