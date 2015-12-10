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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1845184618471848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 09:35

Re: Идея Банк

  AmberIT написав:Господа, а какие даты прихода кешбека по ОКарте? 2 число - кешбека за прошлый месяц еще нет.

Условия значит не читаем :)
Виплата СashBack Клієнту здійснюється в безготівковій формі в національній валюті України шляхом її зарахування на поточний рахунок Клієнта протягом 10 (десяти) календарних днів після завершення Розрахункового періоду, в якому були здійснені Операції з СashBack.

Вот 10-го и ждите, а не 2-го.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:00

Подал заявку на О.Карту через приложуху. Налили, по сегодняшнему времени, щедро. Теперь, как забрать карту, не знаю. В моем городе нет отделения и куръера. Указал в заявке отделение обласного центра. А можно будет ее забарать на кредитной точке?
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:33

Re: Идея Банк

  2XL написав:У меня тоже там 0 вместо суммы. В чём удобство?

А у меня не 0, возможно, с сегодняшнего дня. Удобнее, чем считать самому.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 23:16

  ingtrans написав:
  2XL написав:У меня тоже там 0 вместо суммы. В чём удобство?

А у меня не 0, возможно, с сегодняшнего дня. Удобнее, чем считать самому.

Саме про це я і писав, а суми там з'являються десь приблизно к кінці першого робочого дня місяця. Так що все правльно. Хоча, сума мінімального платежу все ще дорівнює 0. Мабіть пізніше з'явиться
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 07:41

Re: Идея Банк

ingtrans написав:
  2XL написав:У меня тоже там 0 вместо суммы. В чём удобство?

А у меня не 0, возможно, с сегодняшнего дня. Удобнее, чем считать самому.
И у меня уже не 0. Есть сумма погашения.

Перешёл в другую кредитную карту, погашена полностью. А в Деталях сумма превышения от первой кредитки.

Этот колхоз никогда не выйдет ни на какой уровень.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:58

Re: Идея Банк

Коллеги, как на Окарту деньги загонять, так чтоб быстро, можно было сразу тратить и без Оверов. ПУМБОм толкнуть нормально будет?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:33

Re: Идея Банк

На сайте УЗ предлагается два варианта эквайринга - Приват и Пумб. Какой выбрать, чтобы Идея насыпала пригорошню кишмиша?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:29

  Кащей написав:На сайте УЗ предлагается два варианта эквайринга - Приват и Пумб. Какой выбрать, чтобы Идея насыпала пригорошню кишмиша?

Через Приват MCC 4112, должны насыпать
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:23

  ramzes4 написав:
  Кащей написав:На сайте УЗ предлагается два варианта эквайринга - Приват и Пумб. Какой выбрать, чтобы Идея насыпала пригорошню кишмиша?

Через Приват MCC 4112, должны насыпать


В цьому місяці за транспорт альфа насипає 20% грязними.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:26

Ой+
Не у всех. У меня, например, 10%. Хотя по ней давно ничего не покупал.
Vorlon
 
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