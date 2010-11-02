|
|
|
Идея Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 сер, 2020 19:57
и чоо, де КБ?
Совсем обленились
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32140
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2553 раз.
- Подякували: 3755 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 10 сер, 2020 20:18
clientage написав:
и чоо, де КБ?
Совсем обленились
Зато абонку-страховку знімати готові навіть достроково.
Але тим не менше ідейними доста активно користуюсь - дають стабільно 2% грязними за продукти з кредитних, конкуренти менше, та і онлайнова гут. Думав альфівську еко юзати, так постійно якісь мутки з бонусами та і отоварити їх не просто.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3588
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 20:18
clientage
дык не любит идейка кады 10е на понедельник выпадат, она иСЧо от вАскресенья не аклемалась, а тут надо сразу с кишмишем напрягаться, еще и считать чегой-то. Так что уже токмо завтра
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4785
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 1069 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 20:20
Ой+ написав:
Але тим не менше ідейними доста активно користуюсь - дають стабільно 2% грязними за продукти з кредитних, конкуренти менше...
конкуренты то как раз дают больше - Тас - Б5 - 2% чистыми за продукты с кредитных
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 4785
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 1069 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 20:28
Flamingo написав:
конкуренты то как раз дают больше - Тас - Б5 - 2% чистыми за продукты с кредитных
ТАС то больше, но немногим дают лимит на Б5. А вариантов не слишком то и много.
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 888
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 сер, 2020 20:40
Flamingo написав: Ой+ написав:
Але тим не менше ідейними доста активно користуюсь - дають стабільно 2% грязними за продукти з кредитних, конкуренти менше...
конкуренты то как раз дают больше - Тас - Б5 - 2% чистыми за продукты с кредитных
ТАСом якраз і не розжився, так і ще часто пишуть, що тасівці скупуваті на кредліміт, а ті що маю, то тільки по 1% грязними пропонують. А з ідеєю якось більш менш гладко складається, а ще не так давно і гарні % по депо були і поповнення практично не обмежували. Зараз % всюди скромні, хоч я давно думав, що рано чи пізно так буде.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3588
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien
, Google Feedfetcher, Kevin
, ramaz
, VetalUA
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|7034
|914805
|
|
|42193
|5111714
|
|
|88557
|10403286
|
|