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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1846184718481849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:57

и чоо, де КБ?
Совсем обленились :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:18

  clientage написав:и чоо, де КБ?
Совсем обленились :evil:


Зато абонку-страховку знімати готові навіть достроково. :mrgreen:
Але тим не менше ідейними доста активно користуюсь - дають стабільно 2% грязними за продукти з кредитних, конкуренти менше, та і онлайнова гут. Думав альфівську еко юзати, так постійно якісь мутки з бонусами та і отоварити їх не просто.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:18

clientage дык не любит идейка кады 10е на понедельник выпадат, она иСЧо от вАскресенья не аклемалась, а тут надо сразу с кишмишем напрягаться, еще и считать чегой-то. Так что уже токмо завтра :|
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:20

Re: Идея Банк

  Ой+ написав:Але тим не менше ідейними доста активно користуюсь - дають стабільно 2% грязними за продукти з кредитних, конкуренти менше...

конкуренты то как раз дают больше - Тас - Б5 - 2% чистыми за продукты с кредитных
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:28

  Flamingo написав:конкуренты то как раз дают больше - Тас - Б5 - 2% чистыми за продукты с кредитных

ТАС то больше, но немногим дают лимит на Б5. А вариантов не слишком то и много.
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:40

  Flamingo написав:
  Ой+ написав:Але тим не менше ідейними доста активно користуюсь - дають стабільно 2% грязними за продукти з кредитних, конкуренти менше...

конкуренты то как раз дают больше - Тас - Б5 - 2% чистыми за продукты с кредитных


ТАСом якраз і не розжився, так і ще часто пишуть, що тасівці скупуваті на кредліміт, а ті що маю, то тільки по 1% грязними пропонують. А з ідеєю якось більш менш гладко складається, а ще не так давно і гарні % по депо були і поповнення практично не обмежували. Зараз % всюди скромні, хоч я давно думав, що рано чи пізно так буде.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:32

  Flamingo написав:clientage дык не любит идейка кады 10е на понедельник выпадат, она иСЧо от вАскресенья не аклемалась, а тут надо сразу с кишмишем напрягаться, еще и считать чегой-то. Так что уже токмо завтра :|

Дааас.
Похоже за выходные у них засаленые костяшки на счетах слипаются, и они весь Пн. их размачивают. Профи, ёпрст :mrgreen:
Де офпред тута? :evil:

АП. 16:01 Зашел КБ. Гадёныши, а не вотрубы в Идее сидят :P
Востаннє редагувалось clientage в Вів 11 сер, 2020 16:02, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:03

  clientage написав:
  Flamingo написав:clientage дык не любит идейка кады 10е на понедельник выпадат, она иСЧо от вАскресенья не аклемалась, а тут надо сразу с кишмишем напрягаться, еще и считать чегой-то. Так что уже токмо завтра :|

Дааас.
Похоже за выходные у них засаленые костяшки на счетах слипаются, и они весь Пн. их размачивают. Профи, ёпрст :mrgreen:
Де офпред тута? :evil:

Бабушка пріієхала
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