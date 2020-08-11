RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1847184818491850

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:32

Andrew75
да, любым бесплатным манисендом нормально
Bosstone
 
Повідомлень: 1665
З нами з: 21.04.10
Подякував: 628 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1847184818491850
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1687, 1688, 1689
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16885 2346818
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 сер, 2020 18:03
Кассандра
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4221, 4222, 4223
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42220 5116413
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 сер, 2020 17:35
arkavs
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 714, 715, 716
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7155 1621112
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 сер, 2020 17:30
balance

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20058)
12.08.2020 17:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.