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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 сер, 2020 12:49
anis Позвонил но колцентр, сказал, чтоб подключили 3Д секюр, сказали, что если подключено смс-уведомление, значит, 3Д секюр должен приходить. Посмотрел в приложении, смс уведомление подключено. Да и код при привязке карты в Тас2ю мне пришёл. А вот при пополнении телефона в Тас2ю никакого запроса на код не приходит и выдаёт ошибку. А вообще, должен быть запрос на 3Д секюр?
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Andrew75
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Додано: Суб 15 сер, 2020 13:04
Andrew75 написав:anis Позвонил но колцентр, сказал, чтоб подключили 3Д секюр, сказали, что если подключено смс-уведомление, значит, 3Д секюр должен приходить. Посмотрел в приложении, смс уведомление подключено. Да и код при привязке карты в Тас2ю мне пришёл. А вот при пополнении телефона в Тас2ю никакого запроса на код не приходит и выдаёт ошибку. А вообще, должен быть запрос на 3Д секюр?
Да должен приходить запрос.
Подключить то его может вам и подключили, но активировать забыли или были с этим трудности.
Пробуйте попасть на другого оператора и сказать что 3ds не работает.
У меня тоже не с первого раза активировали
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anis
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Додано: Нед 16 сер, 2020 00:51
Andrew75 написав:anis
Позвонил но колцентр, сказал, чтоб подключили 3Д секюр, сказали, что если подключено смс-уведомление, значит, 3Д секюр должен приходить. Посмотрел в приложении, смс уведомление подключено. Да и код при привязке карты в Тас2ю мне пришёл. А вот при пополнении телефона в Тас2ю никакого запроса на код не приходит и выдаёт ошибку. А вообще, должен быть запрос на 3Д секюр?
Не надо ничего делать.
Попробуйте оплатить через Портмоне- все будет ОК, 3дс будут ходить.
Спокойно ждите три-пять дней - и потом пойдут платежи с ошки через тазик.
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