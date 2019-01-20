RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1848184918501851

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 12:49

anis Позвонил но колцентр, сказал, чтоб подключили 3Д секюр, сказали, что если подключено смс-уведомление, значит, 3Д секюр должен приходить. Посмотрел в приложении, смс уведомление подключено. Да и код при привязке карты в Тас2ю мне пришёл. А вот при пополнении телефона в Тас2ю никакого запроса на код не приходит и выдаёт ошибку. А вообще, должен быть запрос на 3Д секюр?
Andrew75
 
Повідомлень: 1005
З нами з: 30.09.15
Подякував: 159 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 13:04

Re: Идея Банк

Andrew75 написав:anis Позвонил но колцентр, сказал, чтоб подключили 3Д секюр, сказали, что если подключено смс-уведомление, значит, 3Д секюр должен приходить. Посмотрел в приложении, смс уведомление подключено. Да и код при привязке карты в Тас2ю мне пришёл. А вот при пополнении телефона в Тас2ю никакого запроса на код не приходит и выдаёт ошибку. А вообще, должен быть запрос на 3Д секюр?
Да должен приходить запрос.
Подключить то его может вам и подключили, но активировать забыли или были с этим трудности.
Пробуйте попасть на другого оператора и сказать что 3ds не работает.
У меня тоже не с первого раза активировали
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2428
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 00:51

  Andrew75 написав:anis Позвонил но колцентр, сказал, чтоб подключили 3Д секюр, сказали, что если подключено смс-уведомление, значит, 3Д секюр должен приходить. Посмотрел в приложении, смс уведомление подключено. Да и код при привязке карты в Тас2ю мне пришёл. А вот при пополнении телефона в Тас2ю никакого запроса на код не приходит и выдаёт ошибку. А вообще, должен быть запрос на 3Д секюр?

Не надо ничего делать.
Попробуйте оплатить через Портмоне- все будет ОК, 3дс будут ходить.

Спокойно ждите три-пять дней - и потом пойдут платежи с ошки через тазик.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4545
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1848184918501851
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8867, 8868, 8869
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88680 10423064
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 сер, 2020 23:51
IMPRINTER
Банк Восток 1 ... 7, 8, 9
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 22:26
82 254865
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 сер, 2020 23:28
Vorlon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4232, 4233, 4234
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42330 5127154
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 сер, 2020 16:02
super_mohito

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.