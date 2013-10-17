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Додано: Суб 15 сер, 2020 12:49
anis Позвонил но колцентр, сказал, чтоб подключили 3Д секюр, сказали, что если подключено смс-уведомление, значит, 3Д секюр должен приходить. Посмотрел в приложении, смс уведомление подключено. Да и код при привязке карты в Тас2ю мне пришёл. А вот при пополнении телефона в Тас2ю никакого запроса на код не приходит и выдаёт ошибку. А вообще, должен быть запрос на 3Д секюр?
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Andrew75
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Додано: Суб 15 сер, 2020 13:04
Andrew75 написав:anis Позвонил но колцентр, сказал, чтоб подключили 3Д секюр, сказали, что если подключено смс-уведомление, значит, 3Д секюр должен приходить. Посмотрел в приложении, смс уведомление подключено. Да и код при привязке карты в Тас2ю мне пришёл. А вот при пополнении телефона в Тас2ю никакого запроса на код не приходит и выдаёт ошибку. А вообще, должен быть запрос на 3Д секюр?
Да должен приходить запрос.
Подключить то его может вам и подключили, но активировать забыли или были с этим трудности.
Пробуйте попасть на другого оператора и сказать что 3ds не работает.
У меня тоже не с первого раза активировали
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anis
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Додано: Нед 16 сер, 2020 00:51
Andrew75 написав:anis
Позвонил но колцентр, сказал, чтоб подключили 3Д секюр, сказали, что если подключено смс-уведомление, значит, 3Д секюр должен приходить. Посмотрел в приложении, смс уведомление подключено. Да и код при привязке карты в Тас2ю мне пришёл. А вот при пополнении телефона в Тас2ю никакого запроса на код не приходит и выдаёт ошибку. А вообще, должен быть запрос на 3Д секюр?
Не надо ничего делать.
Попробуйте оплатить через Портмоне- все будет ОК, 3дс будут ходить.
Спокойно ждите три-пять дней - и потом пойдут платежи с ошки через тазик.
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Додано: Нед 16 сер, 2020 09:37
Andrew75
Должен
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Додано: Нед 16 сер, 2020 10:15
Andrew75 написав:
Кто-нибудь пробовал пополнять мобильный телефон с Окарты в Тас2ю? Не проходит платёж.
Пробував
В день отримання підключив карту до т2ю / Більше і витягнув пів ліміту таким чином.
Наступного дня осушив під ноль.
3Дс приходив.
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Додано: Пон 17 сер, 2020 10:51
У кого О.Карта с кредитным лимитом и подписанным договором с 25 по 31 числа?
Подскажите, у вас из-за переноса РД - 1 число. И это 1 число - это первый день нового расчётного периода или это последний день гашения задолженности прошлого расчётного периода?
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Додано: Вів 25 сер, 2020 20:08
Коллеги, а кто нибудь брал окарту без лимита, его на неё потом наливают, или нет смысла брать нулёвку?
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Stringer
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1
Додано: Вів 25 сер, 2020 20:12
Stringer написав:
Коллеги, а кто нибудь брал окарту без лимита, его на неё потом наливают, или нет смысла брать нулёвку?
Я взял О.Карту в конце января. Лимит 10к дали только в июне. За это время картой фактически не пользовался - только попробовал пополнять и переводить деньги.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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Додано: Вів 25 сер, 2020 20:15
Stringer потім ліміт наливають. Мені налили через 3 місяці користування карткою.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
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- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію, 3% кешбек комуналка - https://bit.ly/2WVX8JH
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