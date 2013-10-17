RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1848184918501851

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 12:49

anis Позвонил но колцентр, сказал, чтоб подключили 3Д секюр, сказали, что если подключено смс-уведомление, значит, 3Д секюр должен приходить. Посмотрел в приложении, смс уведомление подключено. Да и код при привязке карты в Тас2ю мне пришёл. А вот при пополнении телефона в Тас2ю никакого запроса на код не приходит и выдаёт ошибку. А вообще, должен быть запрос на 3Д секюр?
Andrew75
 
Повідомлень: 1005
З нами з: 30.09.15
Подякував: 159 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 13:04

Re: Идея Банк

Andrew75 написав:anis Позвонил но колцентр, сказал, чтоб подключили 3Д секюр, сказали, что если подключено смс-уведомление, значит, 3Д секюр должен приходить. Посмотрел в приложении, смс уведомление подключено. Да и код при привязке карты в Тас2ю мне пришёл. А вот при пополнении телефона в Тас2ю никакого запроса на код не приходит и выдаёт ошибку. А вообще, должен быть запрос на 3Д секюр?
Да должен приходить запрос.
Подключить то его может вам и подключили, но активировать забыли или были с этим трудности.
Пробуйте попасть на другого оператора и сказать что 3ds не работает.
У меня тоже не с первого раза активировали
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2434
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 00:51

  Andrew75 написав:anis Позвонил но колцентр, сказал, чтоб подключили 3Д секюр, сказали, что если подключено смс-уведомление, значит, 3Д секюр должен приходить. Посмотрел в приложении, смс уведомление подключено. Да и код при привязке карты в Тас2ю мне пришёл. А вот при пополнении телефона в Тас2ю никакого запроса на код не приходит и выдаёт ошибку. А вообще, должен быть запрос на 3Д секюр?

Не надо ничего делать.
Попробуйте оплатить через Портмоне- все будет ОК, 3дс будут ходить.

Спокойно ждите три-пять дней - и потом пойдут платежи с ошки через тазик.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4548
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 09:37

Andrew75
Должен
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1892
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 10:15

  Andrew75 написав:Кто-нибудь пробовал пополнять мобильный телефон с Окарты в Тас2ю? Не проходит платёж.

Пробував

В день отримання підключив карту до т2ю / Більше і витягнув пів ліміту таким чином.
Наступного дня осушив під ноль.
3Дс приходив.
KVV
 
Повідомлень: 506
З нами з: 29.11.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 10:51

У кого О.Карта с кредитным лимитом и подписанным договором с 25 по 31 числа?

Подскажите, у вас из-за переноса РД - 1 число. И это 1 число - это первый день нового расчётного периода или это последний день гашения задолженности прошлого расчётного периода?
Vorlon
 
Повідомлень: 8901
З нами з: 14.06.13
Подякував: 434 раз.
Подякували: 932 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:08

Re: Идея Банк

Коллеги, а кто нибудь брал окарту без лимита, его на неё потом наливают, или нет смысла брать нулёвку?
Stringer
 
Повідомлень: 11391
З нами з: 23.01.13
Подякував: 327 раз.
Подякували: 1596 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:12

Re: Идея Банк

  Stringer написав:Коллеги, а кто нибудь брал окарту без лимита, его на неё потом наливают, или нет смысла брать нулёвку?

Я взял О.Карту в конце января. Лимит 10к дали только в июне. За это время картой фактически не пользовался - только попробовал пополнять и переводить деньги.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1405
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:15

Stringer потім ліміт наливають. Мені налили через 3 місяці користування карткою.
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/100 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію, 3% кешбек комуналка - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 161
З нами з: 08.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1848184918501851
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IBM, novichok, ramaz, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8885, 8886, 8887
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
88862 10453226
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 20:19
Vorlon
ОКСІ БАНК 1 ... 69, 70, 71
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
705 98903
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 18:50
anis
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4244, 4245, 4246
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
42451 5146667
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 18:24
Striker

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.