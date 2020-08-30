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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 08:38
Re: Идея Банк
Кто заказывал О-банку, подскажите, можно ли выбирать время, когда курьер прибудет? Не хотелось бы до 8и вечера торчать на работе.
Додано: Пон 31 сер, 2020 08:43
Там промежутки времени, типа 9-12 и т.д.
Но выбор времени и даты не гарантирует доставку в указанный диапазон времени, ещё и от курьера зависит
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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