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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1849185018511852

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 08:38

Re: Идея Банк

Кто заказывал О-банку, подскажите, можно ли выбирать время, когда курьер прибудет? Не хотелось бы до 8и вечера торчать на работе.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 08:43

  Amid написав:Кто заказывал О-банку, подскажите, можно ли выбирать время, когда курьер прибудет? Не хотелось бы до 8и вечера торчать на работе.

Там промежутки времени, типа 9-12 и т.д.
Но выбор времени и даты не гарантирует доставку в указанный диапазон времени, ещё и от курьера зависит
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:08

Согласовал мне сегодня O.Bank офигенный кредитный лимит в размере 0 грн. :evil:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:12

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:Согласовал мне сегодня O.Bank офигенный кредитный лимит в размере 0 грн.

Ну так с самого января не наблюдалось особой щедрости, только некоторым сразу везло. Хотя, конечно, к существующим беспроблемным клиентам с кредитным лимитом по другим картам могли бы подходить более лояльно.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:59

Якщо сьогодні була покупка картою КБО, то треба гасити цю суму щоб не списалися 25грн, адже проведуться вони вже в вересні?
кеннек
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:03

  кеннек написав:Якщо сьогодні була покупка картою КБО, то треба гасити цю суму щоб не списалися 25грн, адже проведуться вони вже в вересні?


Не надо.
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