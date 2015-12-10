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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 08:38
Кто заказывал О-банку, подскажите, можно ли выбирать время, когда курьер прибудет? Не хотелось бы до 8и вечера торчать на работе.
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Amid
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Додано: Пон 31 сер, 2020 08:43
Amid написав:
Кто заказывал О-банку, подскажите, можно ли выбирать время, когда курьер прибудет? Не хотелось бы до 8и вечера торчать на работе.
Там промежутки времени, типа 9-12 и т.д.
Но выбор времени и даты не гарантирует доставку в указанный диапазон времени, ещё и от курьера зависит
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Пон 31 сер, 2020 10:08
Согласовал мне сегодня O.Bank офигенный кредитный лимит в размере 0 грн.
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Vorlon
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Додано: Пон 31 сер, 2020 10:12
Vorlon написав:
Согласовал мне сегодня O.Bank офигенный кредитный лимит в размере 0 грн.
Ну так с самого января не наблюдалось особой щедрости, только некоторым сразу везло. Хотя, конечно, к существующим беспроблемным клиентам с кредитным лимитом по другим картам могли бы подходить более лояльно.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 10:59
Якщо сьогодні була покупка картою КБО, то треба гасити цю суму щоб не списалися 25грн, адже проведуться вони вже в вересні?
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кеннек
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Додано: Пон 31 сер, 2020 11:03
кеннек написав:
Якщо сьогодні була покупка картою КБО, то треба гасити цю суму щоб не списалися 25грн, адже проведуться вони вже в вересні?
Не надо.
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