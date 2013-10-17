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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 08:38
Re: Идея Банк
Кто заказывал О-банку, подскажите, можно ли выбирать время, когда курьер прибудет? Не хотелось бы до 8и вечера торчать на работе.
Додано: Пон 31 сер, 2020 08:43
Там промежутки времени, типа 9-12 и т.д.
Но выбор времени и даты не гарантирует доставку в указанный диапазон времени, ещё и от курьера зависит
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:08
Согласовал мне сегодня O.Bank офигенный кредитный лимит в размере 0 грн.
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:12
Re: Идея Банк
Ну так с самого января не наблюдалось особой щедрости, только некоторым сразу везло. Хотя, конечно, к существующим беспроблемным клиентам с кредитным лимитом по другим картам могли бы подходить более лояльно.
Додано: Пон 31 сер, 2020 10:59
Якщо сьогодні була покупка картою КБО, то треба гасити цю суму щоб не списалися 25грн, адже проведуться вони вже в вересні?
Додано: Пон 31 сер, 2020 11:03
Додано: Пон 31 сер, 2020 15:15
На початку літа ніби добре наливали: і тим, у кого уже була картка, і тим, хто з вулиці зайшов. Мені без питань дали 10к (хоча тепер вже зрозумів, що треба було 20к просити, сподіваюсь, що з часом накинуть). У Vorlon'a просто картки Прихвата немає, тому він підозрілий.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:19
У мене була картка Привата, але також дали 0.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:24
Re: Идея Банк
Да, идея галимый банк, специально на жену оформлял - у нее кредитный рейтинг за пятьсот, всего четыре кредитки, нет других кредиток идеи и зарплатный проект. Болт.
У меня 11 кредиток, рейтинг чуть более трёхсот и каждые полгода езжу в отделение писать заявы на снижение лимита по белявке - задолбали уже наливать
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:27
Re: Идея Банк
Сегодня оформил о.карту = дали 0, думаю что делать с белой картой с лимитом в 10тыс, закрыть? Оставить как НЗ?
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