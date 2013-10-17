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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:35
vpchelko написав:
Сегодня оформил о.карту = дали 0, думаю что делать с белой картой с лимитом в 10тыс, закрыть? Оставить как НЗ?
Так может. О.карту использовать как хранение собственных средств? Какой там сейчас процент, уже не успеваю за всеми изменениями... ?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 22:44
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Додано: Пон 31 сер, 2020 23:19
кеннек написав:
Якщо сьогодні була покупка картою КБО, то треба гасити цю суму щоб не списалися 25грн, адже проведуться вони вже в вересні?
Так.
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