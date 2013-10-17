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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 252
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
59
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
41
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
56
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
58
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
38
Всього голосів : 252
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:35

  vpchelko написав:Сегодня оформил о.карту = дали 0, думаю что делать с белой картой с лимитом в 10тыс, закрыть? Оставить как НЗ?

Так может. О.карту использовать как хранение собственных средств? Какой там сейчас процент, уже не успеваю за всеми изменениями... ?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:44

Искатель
5%. Супер-пупер мегакруто!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:19

  кеннек написав:Якщо сьогодні була покупка картою КБО, то треба гасити цю суму щоб не списалися 25грн, адже проведуться вони вже в вересні?

Так.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 01:03

  Vorlon написав:Искатель
5%. Супер-пупер мегакруто!


скоро так і буде як НБУ ще вниз сходить )
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 01:24

  vpchelko написав:Сегодня оформил о.карту = дали 0, думаю что делать с белой картой с лимитом в 10тыс, закрыть? Оставить как НЗ?

пару месяцев полежала на полке с 0 лимитом и потом налили 10К.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 01:53

  Stringer написав:Да, идея галимый банк, специально на жену оформлял - у нее кредитный рейтинг за пятьсот, всего четыре кредитки, нет других кредиток идеи и зарплатный проект. Болт.
У меня 11 кредиток, рейтинг чуть более трёхсот и каждые полгода езжу в отделение писать заявы на снижение лимита по белявке - задолбали уже наливать

Рейтинг ± 500, 6 кредиток - ліміт дали. Хто з вас більше публічно пов'язаний з особою, публічно пов'язаною з публічною особою?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:09

Коллеги, банк берет мзду за выход через чужой п2п с дебетной?
Какие лимиты, кто-то знает?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 12:54

la9 Тягнув форвардом і альфою без комісів, а ліміти самі настроюєте вихідні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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