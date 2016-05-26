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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 вер, 2020 17:16
la9 написав:
Это который через О-приложение?
Не в курсе, есть, но не пользуюсь...
Нет, он и без приложения на сайте работает, только в нем отдельно регистрироваться нужно.https://new.ideaonline.ua
Он глючный и не такой удобный как старый, но в нем есть возможность переводы на карты делать.
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